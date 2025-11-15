Muestra
Almenara fomenta la gastronomía de proximidad con el II Gastrofest
El municipio acoge este fin de semana la feria que agrupa a municipios de Castelló Sud
El II Gastrofest Castelló Sud está viviendo su segunda edición, en esta ocasión en la localidad de Almenara. La inauguración ha contado este sábado con la presencia de Israel Martínez, director general de Turismo de Turisme Comunitat Valenciana; Jorge García, presidente del Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa; y Estíbaliz Pérez, alcaldesa de Almenara, acompañados por los alcaldes y alcaldesas de los municipios consorciados: Alfondeguilla, Almenara, Artana, Eslida, la Llosa, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Moncofa, Nules y Xilxes.
El acto puso de manifiesto la importancia del Gastrofest como herramienta de dinamización turística, gastronómica y económica para Castelló Sud, y espacio de promoción de los productos de proximidad en un territorio agrícola de gran tradición.
La cooperativa Vallfrut sorprendió con una degustación de zumo de naranja recién exprimido, y como novedad, los aguacates de proximidad, de la nueva línea de trabajo agrícola que impulsa la cooperativa.
'Showcooking'
Uno de los momentos más destacados fue el showcooking del chef Jorge Lengua, en representación de L’Exquisit Mediterrani. Su propuesta, basada en la innovación culinaria y en la interpretación contemporánea de los productos del territorio, captó la atención del público y evidenció la proyección ascendente del joven chef de Artana.
Con un enfoque creativo y una técnica impecable, Lengua demostró cómo la clemenules y otros productos de proximidad pueden ser la base de elaboraciones sorprendentes, reforzando la importancia de la gastronomía como motor turístico.
