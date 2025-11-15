Benicàssim activa su Plan de Movilidad para construir una ciudad más sostenible y accesible

Benicàssim ha puesto en marcha el proceso de licitación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento estratégico que definirá las líneas de actuación para avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con el entorno.

La alcaldesa, Susana Marqués, señala que el objetivo del plan es “avanzar hacia una ciudad más amable, accesible y menos contaminante”, apostando por un modelo urbano que sitúe a las personas en el centro. Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, destaca que disponer de este instrumento “permite identificar las necesidades actuales del municipio y coordinar de forma eficaz todas las actuaciones vinculadas a la movilidad”.

El nuevo PMUS impulsará los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, y fomentará la reducción de la dependencia del vehículo privado, con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir la huella ambiental del municipio.

Hacia una movilidad más sostenible

El contrato cuenta con un presupuesto base de 70.000 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 19 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Compromiso con los objetivos europeos

El plan se redactará siguiendo las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y estará alineado con los objetivos europeos de descarbonización, la eficiencia energética y la sostenibilidad urbana. Esta iniciativa refuerza, además, el compromiso del Ayuntamiento de Benicàssim con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con políticas que favorezcan una movilidad más segura y accesible para todos.