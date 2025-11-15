Burriana proclama a Laura Sendra y Ana Olivas como reinas falleras de 2026

Laura Sendra y Ana Olivas ya son oficialmente las reinas falleras de Burriana de 2026. Las jóvenes fueron coronadas como máximas representantes de las fiestas josefinas de la ciudad durante el acto de proclamación que tuvo lugar en el CMC La Mercé y que reunió a representantes de todas las comisiones para vivir el emocionante comienzo del calendario festivo del presente ejercicio.

Así, la cita arrancó con la intervención inicial de la secretaria municipal para retomar la sesión plenaria celebrada el pasado mes de septiembre en la que tuvo lugar la elección de las jóvenes. La primera en descender la escalinata de la Casa de la Culturafue la ocupante del trono infantil, Ana Olivas, para ser recibida por el alcalde, Jorge Monferrer, y la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera (JLF), Paloma Boix.

Seguidamente fue el turno de Laura Sendra que, entre los aplausos de los asistentes, llegó al escenario donde se le hizo entrega de la insignia y pergamino que la acreditan como la máxima representante de 2026. A partir de ese momento, ambas representantes, junto al alcalde y la presidenta de la JLF, saludaron a las nuevas componentes de las cortes de honor, tanto mayor como infantil, y a las damas de la ciudad.

Acompañantes

De este modo, las niñas que acompañarán a la ocupante del trono infantil son: Isabel Quesada, Leire Garcia, Julia Rodríguez, Amalia Oltra, Valeria Rodríguez, Llum Martí, Mireia Oltra e Irene Llorens. Por otra parte, Judith Felis, Judith Serra, Sara Garcia, Vera Mesado, Sara Pascual, Lucía Oliver, Arianna Fornet y Carla Almela, conformarán la corte de honor y damas de la ciudad de la reina mayor.

Seguidamente, llegó el momento de la participación de las falleras mayores, cortes de honor y presidentes de cada una de las 19 comisiones falleras de la ciudad. El acto concluyó con la intervención del alcalde, quien quiso transmitir un mensaje de alegría al destacar que este es el «primer día grande e importante del nuevo ciclo».

Monferrer animó a las nuevas reinas a que empiecen desde ya a «disfrutar de un añoque será inolvidable y quedará para siempre en vuestras memorias». Además, reconoció la labor de Claudia Sabater y Valeria Cuadros, reinas salientes, por su dedicación en el cargo. Con la proclamación, se activa la cuenta atrás para uno de los momentos más emocionantes: los actos de exaltación que tendrán lugar el próximo fin de semana.

Las representantes develan el color de sus trajes

Las reinas desvelaron el Manifest que estará expuesto en los salones de la Caixa Rural del 17 al 31 de noviembre de 11.00 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas. La mayor lucirá el color Rosa antiguo y la infantil el Zafiro.