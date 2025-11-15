Así están los gatos de rescatados de la casa okupada 5 años en Moncofa: Buscan familia

L’Associació Gats Sense Sostre hace un llamamiento para familias interesadas en acoger en adopción alguno de los 14 gatos que se encontraban en una situación límite en la vivienda que estaba okupada durante cinco años en Moncofa y a la que pudo acceder su propietaria esta semana después de que la Justicia echara del domicilio a la inquiokupa, que se llevó consigo otra quincena de felinos.

Los 14 animales fueron encontrados en una situación límite y, actualmente, están ingresados en un centro veterinario, donde se les están realizando todas las pruebas pertinentes con el fin de descartar la presencia de virus y enfermedades. Al mismo tiempo, están siendo desparasitados y reciben las curas necesarias para mejorar su estado físico, junto a una alimentación adecuada que contribuya a su recuperación. Desde la asociación destacan que muchos de ellos presentan claros signos del deterioro sufrido durante los últimos años.

El Ayuntamiento de Moncofa se ha hecho cargo de todos los gastos derivados de la atención veterinaria, garantizando que los animales reciban los cuidados que necesitan. Una vez que su estado de salud mejore por completo, comenzará la labor desinteresada de L’Associació Gats Sense Sostre para encontrarles un hogar definitivo mediante adopciones responsables.

Acción urgente

Verónica Ramírez, portavoz de la entidad, insistió ayer en la urgencia de hallar familias que puedan acogerlos. «La verdad es que urge que aparezcan personas que quieran acogerlos en sus casas. Son gatos muy dóciles que han estado pasando un auténtico calvario, en una vivienda que indudablemente no estaba en condiciones para vivir, ni ellos ni la persona okupa que ha estado cinco años en dicho inmueble», ha señalado.

Ramírez advierte además de que no es aconsejable trasladarlos a las colonias felinas existentes en el municipio o en la zona de playa. «Son unos gatos muy tranquilos y es muy complicado que se acoplen a esa vida. Ya existen otros felinos que están curtidos en convivir en un espacio abierto y podrían provocarles daños o incluso hacerles sufrir más de lo que han pasado durante el último lustro», explica.

Respecto a la inquiokupa, fuentes consultadas indican que el mismo día en que abandonó la vivienda por orden judicial se introdujo en otro inmueble, llevándose consigo una quincena de gatos que ahora conviven en un espacio con las mismas y pésimas condiciones. Todos los departamentos municipales implicados están al tanto de esta nueva okupación y permanecen expectantes ante la evolución del caso para evitar que se repita la situación anterior.

Suciedad extrema

Cabe recordar que Kathy Díaz, propietaria de la vivienda que ha estado inquiokupada, denunció que «este tipo de situaciones no se pueden consentir: suciedad extrema, excrementos por toda la casa, mobiliario destruido y gatos abandonados a su suerte».

Díaz aseguró que «el Ayuntamiento de Moncofa y los Servicios Sociales tenían conocimiento de esta situación desde hace más de dos años. Pese a ello, no activaron ningún protocolo efectivo ni en materia de salud pública ni en bienestar animal. La vivienda se ha degradado hasta límites insalubres sin que ninguna administración interviniera».