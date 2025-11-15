Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después

Después de más de tres décadas este sábado el mercado extraordinario ambulante de Moncofa no se ha celebrado, todo debido al cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento, con el que todos los vendedores están en desacuerdo. Por ese motivo esta mañana la totalidad del centenar de vendedores se han negado a montar sus puestos de venta como acostumbran a hacer todos los sábados.

Desde primera hora los vendedores situaron sus vehículos en el nuevo emplazamiento y se negaron a instalar los puestos de venta. Todos tuvieron claro que la mejor medida de presión era no montar y así lo hicieron. Estuvieron toda la mañana deambulando por la zona para ver si aparecía alguna autoridad competente, pero nadie se presentó a escuchar sus proclamas.

Reunión con el Ayuntamiento

Ante esta situación este lunes tienen previsto presentarse en el consistorio, para que el alcalde les reciba y escuche sus reivindicaciones, que no son otras que volver al emplazamiento habitual. Al mismo tiempo les explicarán los motivos por los que no quieren trasladarse a la nueva zona y entre ellos está la falta de espacio, puesto que en la zona hay farolas y árboles, de modo que tienen que ocupar las aceras, cosa que está prohibido, etc.

Y si el lunes mantienen algún tipo de contacto con las autoridades competentes y no hay ningún cambio de parecer, el próximo sábado seguirán sin montar sus puestos de venta. Entre los comentarios más sonados están varios como "hoy vamos a perder el jornal, por una situación que no tiene ningún tipo de cabida", "no vamos a poder ofrecer nuestros productos a los clientes" o "no hay derecho a que se haga un cambio para mal, sin pedirnos parecer".

Clientes desconcertados

La paradoja es que a primera hora solo había vendedores, pero a partir de las nueve y media, han empezado a aparecer usuarios del mercado y no daban crédito a la situación. Porque tampoco entendían el cambio de ubicación y todos se han tenido que ir a sus casas sin adquirir productos, pero dando el apoyo a los vendedores.

Por este motivo, esta situación ha propiciado un gran malestar de vendedores y clientes de un mercado ambulante que es el más importante de todo el litoral, tanto en verano como en invierno, ya que recibe a centenares de personas, sobre todo de familias que vienen a pasar el fin de semana a su segunda residencia, así como vecinos de Moncofa y localidades colindantes. Todo gracias a la gran variedad de productos que se encuentran todos los sábados.