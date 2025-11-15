Nules vuelve a llenar la plaza Mayor de afición taurina, fuera de su temporada

La lluvia obligó a suspender los últimos actos taurinos de las fiestas patronales de octubre en Nules y este sábado ha vuelto a hacer acto de presencia, en el segundo día del fin de semana escogido para retomar una programación con carácter de excepción, al realizarse fuera de temporada, pero que ha logrado congregar a cientos de aficionados, deseosos de espectáculo cuando ya solo quedaba esperar hasta el mes de abril para volver a ver toros en las calles de la localidad, con las fiestas de El Salvador

Lo de las precipitaciones de este sábado por la tarde, en realidad, no ha tenido nada que ver con las alertas meteorológicas del mes pasado, que llevaron al Ayuntamiento a suspender diversos actos festivos. Apenas una llovizna que no ha evitado que los cadafales y el recinto de la Vila se llenaran de gente dispuesta a revivir escenas más propias de finales del verano que del otoño en esta localidad.

Si bien es cierto que por el ambiente del viernes por la noche, con la Nit Taurina; el matinal infantil de este sábado con un encierro de carretones por la mañana e incluso la primera exhibición de la tarde, la del toro de Torrestrella, parecía primavera. Los primeros paraguas han empezado a abrirse durante la suelta de las vacas de Faet.

Este sábado taurino se ha iniciado con un matinal infantil en el que los menores han disfrutado con los carretones. / GRÁBALO EN LA MEMORIA

Sobre el toro, poco ha habido que reprochar en cuanto a su aspecto. Es una premisa que la Comissió del Bou siempre se compromete a cumplir. Nunca se sabe el resultado que darán los animales en cuanto a bravura, pero la planta ha sido digna de un Torrestrella, con un bonito pelaje tricolor que siempre llama la atención. Al final, también ha agradado por su desempeño.

Con dos emboladas programadas para la noche (al cierre de esta edición), la primera de un ejemplar de Vegahermosa y la segunda del astado exhibido por la tarde, la afición ha podido darse por satisfecha y quitarse el regusto amargo de las suspensiones durante las fiestas patronales.

Se da el caso que esta programación ha coincidido con la de la 32ª Setmana Cultural organizada por el Club Taurino de Nules, lo que ha permitido ofrecer un noviembre temático más completo.