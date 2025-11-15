Onda dinamiza su comercio local con un día de música, premios y ambiente festivo

El Mercado Municipal de Onda se convirtió este sábado en un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes con la celebración de la Festa del Mercat, una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón para reforzar la compra de proximidad y poner en valor el producto local.

Desde primera hora, el recinto registró una gran afluencia de público, que disfrutó de animación, música, premios directos y un ambiente cercano pensado para toda la familia. Los clientes pudieron canjear sus tickets por obsequios como gesto de agradecimiento a su fidelidad con el comercio ondense.

La concejala de Comercio, María Baila, destacó que “hoy hemos vuelto a llenar el mercado de vida y confianza en nuestros comerciantes. Esta fiesta demuestra que cuando apostamos por el producto local y por la calidad de nuestros mercados, ganamos todos”.

Dinamización comercial

La Festa del Mercat se enmarca en el plan municipal de dinamización, con el que el consistorio busca reforzar la actividad del Mercat Municipal, atraer a nuevos clientes y mantener viva la esencia de un espacio clave en la identidad de Onda.

El objetivo es reforzar la compra de proximidad y poner en valor el producto local. / MEDITERRÁNEO

La jornada también incluyó actividades infantiles, degustaciones y sorpresas, que contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo en torno al producto local.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un comercio más sostenible, cercano y dinámico, apoyando a los vendedores que cada día dan vida a este espacio esencial de la ciudad.