Orpesa abrirá el colegio provisional de Les Amplàries para el curso 2026/27

Orpesa abrirá en el 2026 el colegio provisional de Les Amplàries mientras se construye el nuevo centro público también en esta zona en crecimiento del municipio, desde donde cada día salen cinco autobuses escolares hacia los centros del casco urbano.

El Ayuntamiento y la Conselleria de Educación ultiman las gestiones en la parcela municipal situada junto al Mercadona para instalar allí las aulas prefabricadas en las que está previsto iniciar el curso 2026-2027, una actuación para la que el consistorio incluirá una partida de 250.000 euros destinada a acondicionar el terreno y avanzar así en la construcción del futuro colegio definitivo.

Representantes municipales y autonómicos visitaron las dos parcelas de la zona, la provisional y la definitiva, acompañados por técnicos de Urbanismo, Patrimonio y Educación. La parcela destinada al colegio provisional cuenta con unos 6.000 m2, mientras que la definitiva, situada a escasos metros, ronda los 13.000 m2 y permitirá construir un centro de una línea ampliable hasta tres, en función del crecimiento demográfico.

El alcalde, Rafael Albert, destaca que «damos un paso firme en un proyecto clave para el futuro de nuestro municipio. La construcción del tercer colegio es una necesidad real derivada del crecimiento de población que estamos experimentando, y desde el Ayuntamiento estamos trabajando de la mano de la conselleria para hacerlo posible cuanto antes».

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Araceli de Moya, subraya que es «una infraestructura muy necesaria en una zona donde cada vez viven más familias con hijos en edad escolar». La edila explica que los técnicos municipales trabajan ya en los informes complementarios solicitados por la Conselleria, como los estudios acústicos y de compatibilidad urbanística.