Almassora actúa contra las goteras del gimnasio del Germans Ochando

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado las obras de reparación de la cubierta del gimnasio del colegio Germans Ochando con el objetivo de acabar definitivamente con las goteras y filtraciones que se producían en días de lluvia. La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino, y la dirección del centro, ha supervisado el inicio de una actuación largamente demandada por la comunidad educativa.

La intervención ha sido adjudicada a la empresa Tomás Soriano Construcciones por un importe de 34.688,28 euros e incluye la reparación integral de la cubierta, así como la revisión de los puntos más susceptibles a filtraciones. Con ello, se garantizará que el gimnasio mantenga condiciones óptimas para la actividad física durante todo el año.

“Era imprescindible actuar para solucionar estos problemas, evitando molestias y riesgos. Seguimos trabajando para mantener y mejorar nuestras infraestructuras educativas y deportivas”, ha señalado la alcaldesa.

Obras con mínima afección al uso del centro

Los trabajos se completarán en los próximos días, procurando minimizar las afecciones al uso habitual del gimnasio y manteniendo la actividad deportiva siempre que sea posible.

Por su parte, el concejal Vicente Blay Casino ha indicado que mantiene contacto directo con la Conselleria de Educación para que la administración autonómica ejecute cuanto antes la reparación pendiente en una parte de la fachada del centro.