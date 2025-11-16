Furor por el Trenet de Benicàssim

El Parc del Trenet de Benicàssim ha reforzado en 2025 su papel como uno de los destinos escolares más activos de la provincia, consolidándose como una opción lúdica y educativa para centros de toda la Comunitat Valenciana y territorios vecinos.

En lo que va de año, más de un millar de escolares procedentes de 21 colegios de municipios como Cabanes, Almassora, Vila-real, Castelló, Valencia, Alicante o incluso Teruel han disfrutado de las instalaciones y se han subido a los ferrocarriles en miniatura que recorren el parque.

A estas visitas se suman también las realizadas por varios grupos de personas con diversidad funcional, además de los vecinos y visitantes que acuden durante todo el año. En total, el recinto ha registrado más de 22.650 pasajeros en los ‘trenets’ durante 2025, una cifra que confirma su creciente atractivo.

Un espacio único en la provincia

El Parc del Trenet, sede del Circuito Ferrocarril del Parc del Trenet Benicàssim, ocupa 11.600 metros cuadrados y cuenta con una vía principal de 935 metros, además de 825 metros adicionales repartidos entre estación, desvíos y aparatos ferroviarios. El Ayuntamiento de Benicàssim, junto a la Asociación Cultural FFCC de Farja, impulsa a lo largo del año numerosas actividades culturales y familiares que movilizan anualmente a más de 20.000 personas.

Un atractivo turístico en crecimiento

Dentro del programa Benicàssim Kids, el Ayuntamiento organiza también la actividad “Explorando el Parc del Trenet”, un juego de pistas que está despertando un notable interés turístico. La propuesta permite a los participantes conocer la historia del ferrocarril en Benicàssim mientras intentan resolver un enigma con la ayuda del Jefe de Estación y un aventurero muy especial.

La combinación de historia ferroviaria, ocio familiar y actividades educativas ha convertido al Parc del Trenet en uno de los espacios más visitados y valorados del municipio, consolidándose como un referente para colegios y familias de toda la provincia.