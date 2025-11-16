Burriana mejorará la eficiencia del pabellón de La Bosca con iluminación led

Burriana acometerá la próxima semana una renovación integral de la iluminación del pabellón de fútbol sala de La Bosca, una actuación necesaria debido al deterioro de las luminarias actuales, que acumulaban años sin sustituirse y generaban zonas con escasa visibilidad.

Con el nuevo sistema, el recinto contará con luminarias LED de bajo consumo, que ofrecerán una iluminación uniforme y mucho más eficiente para entrenamientos y competiciones. El cambio reducirá la potencia instalada de 10.400 W a 3.600 W, lo que permitirá un ahorro del 65% en el consumo eléctrico. La inversión asciende a 7.472 euros, con una amortización prevista en poco más de tres años.

El pabellón de La Bosca será sometido a la renovación de su iluminación. / MEDITERRÁNEO

El pabellón de La Bosca es uno de los espacios deportivos más utilizados de Burriana: acoge entrenamientos y competiciones de clubes federados, actividades de las Escuelas Deportivas Municipales (SME) y numerosos torneos a lo largo del año.

Una mejora que continúa la puesta a punto del pabellón

Esta intervención se suma a la reciente reparación de la cubierta, ejecutada con una inversión cercana a los 18.000 euros, que puso fin a más de 15 años de filtraciones y goteras, garantizando el uso seguro de la instalación para baloncesto y fútbol sala.

El concejal de Deportes, Fran Capdevila, destaca que “esta legislatura será la de la recuperación de las instalaciones deportivas al servicio de nuestros vecinos y de la apuesta firme por el deporte base. Paso a paso, conseguiremos que nuestras instalaciones estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos”.