Así es el cartel del Carnaval 2026 de Vinaròs: Descúbrelo

Vinaròs ha celebrado este domingo el Paellafest 2025, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad, y ha presentado además el cartel anunciador del Carnaval 2026.

Las reinas del Carnaval de Vinaròs, con el nuevo cartel anunciador. / Javier Flores

Con una excelente participación de más de 3.500 personas, en su mayoría comparseros de las 32 entidades del Carnaval, la jornada de las paellas en el entorno de la avenida de Fora Forat se ha convertido en toda una fiesta de hermandad.

Multitudinario Paellafest en Vinaròs / Javier Flores

La tradicional jornada gastronómica empezó algo más tarde de lo habitual, hacia las 16.00 horas y se ha prolongado hasta que el cuerpo aguante. Las camisolas multicolor de los comparseros y como grupos de amigos y familias llenaron el recinto para compartir un día de fiesta, música y hermandad.

Desde la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) se ha destacado que el Paellafest no solo es una cita con la música y la gastronomía, sino también una muestra de la capacidad del Carnaval de Vinaròs para unir generaciones y crear momentos compartidos de alegría y convivencia.

Cartel anunciador

Durante la tarde se ha procedido a la presentación del cartel anunciador del Carnaval 2026, que tendrá lugar del 31 de enero al 16 de febrero de 2026, con el tema principal Del Mediterráneo a la Indonesia. Precisamente bajo esta temática se ha realizado el cartel, que lleva por título Carnaval entre culturas, y que este año ha sido realizado por encargo y no mediante concurso, y que es obra del diseñador gráfico vinarocense David Aguado Aixalà. Este es el quinto cartel que firma Aguado para el Carnaval de Vinaròs, ya que previamente ganó los concursos de los años 2010, 2012, 2013 y 2015.

Imagen del cartel del Carnaval 2026 de Vinaròs. / Javier Flores

El autor explicó que el cartel de esta próxima edición se inspira en la riqueza cultural y visual de Indonesia, creando una fusión vibrante entre la identidad festiva del carnaval y la estética exótica del sudeste asiático.

Fin de semana de fiesta

Cabe recordar que en torno a esta celebración ha habido tres días de actividades y música en directo para todos los gustos. Así, el viernes tuvo lugar la Fiesta Flash FM en el entoldado del recinto del Carnaval con una gran fiesta con los DJ Sergi Domene y Héctor Ortega, y el sábado hubo una fiesta de acceso libre y entrada gratuita desde las 19.00 hasta las 4.30 horas bajo el lema La vida es una, y es un Carnaval en una jornada que reunió sobre el escenario a Boccachico DJ, la Orquesta La Maffia, Marc Sorolla y Óscar Sánchez.