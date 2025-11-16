El Consorcio del Mijares mejora el mobiliario del entorno con la reposición de barandillas y una pasarela
Tienen como objetivo mejorar la funcionalidad de los recorridos, garantizar la seguridad y preservar el paraje
Redacción
El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares mantiene una tarea continua de reparación y reposición del mobiliario urbano del entorno, que se deteriora con el paso del tiempo, el uso y los efectos de la meteorología.
En esta línea, el Consorcio ha llevado a cabo recientemente una actuación extraordinaria que ha permitido reponer barandillas e instalar una nueva plataforma en la senda botánica. Los trabajos, ejecutados por una empresa especializada y valorados en unos 5.000 euros, tienen como objetivo mejorar la funcionalidad de los recorridos, garantizar la seguridad y preservar el paraje. Todos los materiales utilizados se integran de manera natural en el entorno.
Esta intervención se suma a la tarea habitual de mantenimiento, que desde principios de año ha comportado una treintena de actuaciones ordinarias en vallas, miradores, señalizaciones y otros elementos del mobiliario. Además, este año también se han llevado a cabo otros trabajos extraordinarios, como la reparación integral de la torre observatorio de las lagunas, con una inversión de más de 8.500 euros.
“El Paisaje Protegido del Miljares es un espacio vivo y cada vez más visitado y apreciado por la riqueza ecológica que atesora. Esta mayor atracción, sumada al hecho de que se trata de un entorno natural sometido a lluvias y otros fenómenos meteorológicos, provoca un desgaste en el mobiliario, que trabajamos para mantener en las mejores condiciones posibles y reponear cuando es necesario”, ha señalado el presidente del Consorcio y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.
El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares está formado por los ayuntamientos de Burriana, Almassora y Vila-real, además de la Diputación de Castelló y la Generalitat Valenciana.
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
- Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa
- Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización