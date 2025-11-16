Moncofa acelera su primer instituto con la adjudicación de la obra por 10,9 millones

Moncofa encara por fin el paso que llevaba años esperando, la construcción de su primer instituto, una infraestructura reivindicada por toda la comunidad educativa y que marcará un antes y un después en la oferta formativa.

La adjudicación provisional del proyecto del IES Palafangues, valorado en 10.970.560 euros, sitúa a la localidad a las puertas de iniciar unas obras que podrían comenzar en enero del 2026, con la vista puesta en su apertura en el curso 2027-28. El Ayuntamiento ha asignado la actuación a la empresa Llop Proyectos Integrales S.L., que en estos momentos está reuniendo la documentación técnica requerida por los servicios municipales. La adjudicación definitiva está prevista para la sesión plenaria extraordinaria de mediados de diciembre, lo que permitirá activar la fase de ejecución una vez se completen todos los trámites.

El nuevo centro se levantará en una parcela municipal de 12.000 m2 situada en la calle Enric Valor e incluirá 12 unidades de ESO, cuatro de Bachillerato y cuatro ciclos formativos. La oferta de Formación Profesional -especialidades de Hostelería, Turismo e Imagen Personal- se ha consensuado con la comunidad educativa y responde a la realidad socioeconómica del municipio, marcada por el peso creciente del turismo. Además, entre Castelló y Valencia ciudad no existe ningún municipio que ofrezca un ciclo de Hostelería y Turismo, lo que lo convertirá en un punto de referencia para estudiantes de localidades cercanas.

Recreación de cómo será el centro educativo. / MEDITERRÁNEO

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, destaca que «seguimos adelante cumpliendo los objetivos marcados, que van encaminados en la construcción del primer IES en nuestra localidad. Han sido meses de trabajo, pero al final la ciudadanía verá con sus propios ojos esta infraestructura tan importante para la comunidad educativa». También señala que «es un momento ilusionante», ya que demuestra que el esfuerzo y la constancia «dan sus frutos en beneficio de todas las familias de Moncofa y de las futuras generaciones».

Más oportunidades

La implantación de un instituto propio supondrá un cambio importante para el día a día de muchas familias del municipio, que hasta ahora debían desplazarse a otras localidades para completar la educación postobligatoria. Contar con ESO, Bachillerato y FP en Moncofa permitirá reducir desplazamientos, facilitar la conciliación y reforzar el arraigo de los jóvenes en la localidad, además de ampliar las oportunidades formativas sin salir del entorno cercano.

Además del avance educativo, el IES Palafangues podría contribuir a incrementar la población residente. La llegada de profesorado procedente de diferentes puntos de España y de familias interesadas en asentarse en un municipio costero con servicios completos como Moncofa reforzará la vida local durante todo el año y ofrecerá un nuevo impulso al turismo fuera de la temporada estival. Para el consistorio, se trata de una infraestructura estratégica.