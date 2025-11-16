Onda refuerza la seguridad vial con la repavimentación del casco urbano

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva campaña de repavimentación en varios puntos del casco urbano con el objetivo de mejorar el estado de las calzadas y reforzar la seguridad vial en los tramos con mayor tránsito de vehículos y peatones.

Las actuaciones forman parte del contrato municipal de mantenimiento de vías públicas y se han planificado en coordinación con los servicios técnicos, atendiendo tanto a las peticiones vecinales como a los puntos que presentaban un deterioro más acusado.

El concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, subraya que “seguimos cuidando nuestras calles con actuaciones que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la imagen de la ciudad”. Además, recuerda que esta campaña «es un ejemplo más del compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento diario del municipio».

Plan de actuación en las principales calles

Los trabajos incluyen el fresado y la reposición de capas de asfalto, así como mejoras de pavimento mediante hormigón impreso en distintos puntos. Entre las zonas incluidas en esta fase figuran varias calles del centro urbano y los accesos, seleccionadas según criterios técnicos y de conservación.

Asimismo, se completará la repavimentación de la calle Falcons, tras las obras de mejora del alcantarillado realizadas este verano. También se ejecutan mejoras en calle Murcia, Avenida del Mar, Historiador Bernardo Mundina, Ros d’Orsins, San Fermín, Mestre Ismael Peris, Carta Pobla, Els Furs y Avenida Sierra Espadán.

Con esta intervención, Onda avanza en el objetivo de mantener unas calles más seguras, accesibles y en mejor estado, respondiendo de manera constante a las necesidades que trasladan los vecinos.