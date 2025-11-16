La Vall adjudica el reivindicado cambio del césped artificial en los campos de la Moleta

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha adjudicado la ejecución de las obras de sustitución del césped artificial en los campos de fútbol de la Moleta a la empresa Obras y Pavimentos Especiales SA por un importe que ronda los 458.000 euros, un avance administrativo más que acerca el inicio de unos trabajos tan esperados como reivindicados.

Desde el consitorio explican que, como sucede en todos los procesos de adjudicación pública, una vez elegida la empresa con la oferta más ventajosa para los intereses del municipio, deben transcurrir diez días «para que presenten la documentación requerida que acredite que todo es correcto» y que existe viabilidad técnica y operativa para realizar las obras. En ese momento, «si no hay ningún inconveniente, se firmará el contrato». Será el paso final para dar luz verde a la intervención, que tiene un plazo de ejecución de seis semanas.

Como se ha mencionado, el proyecto incluye la sustitución de la cobertura de los dos campos de fútbol con los que cuenta el complejo deportivo de la Moleta, por lo que durante el tiempo en que duren los trabajos no podrán utilizarse para la práctica deportiva.

Desde el Ayuntamiento indican que «ya se ha empezado a planificar con la UDE y las peñas de fútbol para que se puedan reubicar los entrenamientos y los partidos hasta que acaben las obras».

La alcaldesa, Tania Baños, incide en que se trata de «una actuación importante, con una inversión muy grande, casi medio millón de euros, pensada para que dure muchos años y eso es muy costoso de planificar».

Detalla que se han tenido que completar los trámites con sus correspondientes plazos para planificar, hacer el proyecto y preparar la licitación para poder adjudicar y contratar, algo que se ha estudiado al detalle, dice, porque «queríamos que optaran empresas con experiencia y solvencia, para no caer en errores del pasado, que tuvieron como consecuencia instalaciones municipales que tras gastarse mucho dinero público, no han dado buen resultado». Confirma que se empezará a trabajar «antes de acabar el año».