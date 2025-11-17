Educació
Dos alumnes de Benicarló, de Vilaciència a la fira de Luxemburg
Dos alumnes de l’IES Joan Coromines representen a Espanya en una prestigiosa mostra científica internacional on han participat 27 països gràcies al seu primer premi en el fòrum de Vila-real
Dos joves benicarlandos de l’IES Joan Coromines, Adrián Mayoral i Nahuel Berardi, van representar Espanya al The Luxembourg International Science Expo (LISE). Aquest esdeveniment representa una oportunitat perquè joves investigadors descobrisquen el Gran Ducat i creen llaços que perduren durant anys i continents.
En aquesta edició van participar 27 països, amb delegacions com les de Palestina, Mèxic, Dinamarca, Taiwan o Zimbàue, Xina, Índia, en una setmana d’intercanvi científic i cultural d’alt nivell.
La presència d’Adrián i Nahuel suposa un reconeixement molt destacat, ja que tots els equips participants havien sigut guanyadors a nivell nacional als seus respectius països, avalant la qualitat i el rigor dels projectes presentats. A més, els dos alumnes van poder realitzar aquest viatge gràcies al primer premi obtingut a la fira internacional Vilaciència de Vila-real, que els va brindar l’oportunitat de representar Espanya.
Una part fonamental de la seua estada van ser les jornades de treball científic, en què van explicar el seu projecte a estudiants i docents d’arreu del món. Aquest contacte directe va permetre intercanviar idees, conéixer reptes i solucions d’altres zones del planeta i escoltar projectes sobre medi ambient, salut, enginyeria, tecnologia o innovació social. L’experiència va suposar un aprenentatge profund i una mirada global a la investigació en diferents continents.
Els estudiants van estar acompanyats pels docents Isaac Soler i David García (finalista al premi Educa Abanca al millor mestre d’Espanya 2025), i al llarg de tota la setmana van conviure amb joves investigadors en un ambient motivador, segur i molt enriquidor, envoltats de persones amb il·lusió, talent i ganes de treballar.
Parlament Europeu
Entre les activitats destacades, els participants van gaudir d’una visita al Parlament Europeu, un complet City tour per Luxemburg i el Snack Sharing Internacional, una trobada gastronòmica amb plats típics i productes de cada país.
Una de les jornades van rebre la visita del primer ministre de Luxemburg, Luc Frieden, que es va interessar pels projectes exposats i va reconéixer l’esforç dels joves.
Els representants de Benicarló van tornar a casa amb el cor ple d’orgull després de portar el nom d’Espanya a una fira científica de prestigi internacional i, tot i les dificultats que van anar trobant pel camí, van saber tirar endavant.
