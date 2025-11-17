Burriana finaliza la renovación integral de la Ronda Panderola

El Ayuntamiento de Burriana ha dado por concluidas las obras de renovación integral y reurbanización de la Ronda de la Panderola, concretamente en el tramo comprendido entre la Plaza de l’Estacioneta y la Avenida Nules, a lo largo de aproximadamente 560 metros. Esta actuación, se ha diseñado para transformar la vía en un espacio moderno, accesible y sostenible, resolviendo deficiencias estructurales históricas y mejorando la calidad de vida de los vecinos que utilizan esta vía.

Los trabajos han sido ejecutados en el marco del Plan Director de Renovación de Abastecimiento y Alcantarillado, que desarrolla la empresa concesionaria Facsa, y han conllevado una inversión que supera los 350.000 euros. La intervención ha abarcado la renovación completa de la red de saneamiento (560 metros) y de la red de abastecimiento de agua potable (1.120 metros) para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento de las infraestructuras subterráneas.

De forma paralela, se ha llevado a cabo la reurbanización de 1.120 metros de aceras, que son totalmente nuevas y cumplen con la normativa vigente de accesibilidad. En este sentido, se han incorporado rampas en todos los puntos necesarios para asegurar el tránsito sin barreras para personas con movilidad reducida y discapacidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la obra es la solución a los problemas generados por el antiguo arbolado, que durante más de 30 años sin soluciones había provocado el levantamiento del pavimento y afectaciones a viviendas colindantes, así como la eliminación del arbolado con el paso del tiempo que había dejado casi sin ejemplares la vía. El nuevo diseño de la vía traslada los alcorques a la zona de aparcamiento, dejando las aceras completamente libres y despejadas de obstáculos. Además, garantiza la distancia adecuada entre los nuevos ejemplares para la renaturalización de la ciudad y las fachadas. Estos árboles contarán con un sistema de riego automatizado, asegurando su mantenimiento, sostenibilidad y correcto desarrollo.

Los trabajos han culminado a lo largo de esta semana con el nuevo asfaltado de toda la ronda y el posterior pintado de la señalización vial, completando así la transformación de esta importante arteria urbana al servicio de los ciudadanos de Burriana.

Hasta la zona, se han desplazado el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto al concejal de Urbanismo, Mario Trullen, quien ha destacadoque “la Ronda de la Panderola era una intervención muy demandada por los vecinos. No se trataba solo de mejorar la imagen, sino de hacer una renovación profunda, de subsuelo a la superficie. Hemos solucionado problemas históricos de redes obsoletas, pavimentos dañados y, sobre todo, hemos garantizado la accesibilidad universal en cada metro de acera. Burriana avanza hacia un modelo de ciudad más verde, funcional y, lo más importante, más amable para todos sus ciudadanos.”