Debate sobre el estado de Almassora: balance de las obras de este año y desafíos para el futuro

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha celebrado este lunes, en sesión extraordinaria, el debate sobre el estado del municipio, que tiene una periodicidad anual. Los grupos políticos con representación en el consistorio han analizado la gestión municipal durante el presente ejercicio, analizando las medidas y proyectos ejecutados, así como las necesidades detectadas.

El portavoz del equipo de gobierno, Vicente Blay Casino, ha expuesto las líneas de trabajo realizadas y las diferentes acciones desarrolladas para dar respuesta a las necesidades de los almassorins. Una gestión que se ha focalizado en ejes estratégicos como la seguridad ciudadana, el fomento de la actividad económica, acciones sociales y la mejora de los servicios públicos.

Así, se ha avanzado en obras de gran importancia en materia educativa, deportiva y urbanística, al tiempo que se trabaja en la reforma integral de la Casa de la Cultura, que está a punto de concluir; la adecuación de todo el entorno de Santa Quitèria, la segunda fase del nuevo IES Álvaro Falomir o en la reforma de la escoleta de Sant Josep.

Otras inversiones relevantes han sido la efectuadas en instalaciones deportivas, destinando más de un millón de euros a las obras de modernización de la piscina municipal, a la renovación de las pistas de pádel, a la reposición del césped del campo de fútbol 8 de Boqueres y a las obras de reparación de la cubierta del trinquet, que están prácticamente en marcha.

Cheque escolar por segundo año

Asimismo, Casino ha detallado que, por segundo año consecutivo, se ha activado el cheque escolar y se han incrementando las plazas en las escuelas de Navidad, Pascua, Santa Quitèria y verano para favorecer la conciliación familiar.

Peticiones de la oposición

Por su parte, la portavoz del PSPV, Merche Galí, ha reclamado un nuevo contrato de recogida de basuras, mientras que el portavoz de Compromís, Julià Gómez, ha apostado por mejorar la movilidad urbana y la portavoz de Vox, Elena González, ha pedido mejorar la limpieza viaria, entre otras acciones.

Conclusión de la alcaldesa

La alcaldesa, María Tormo, quien ha cerrado el pleno sobre el debate del estado del municipio, ha afirmado que el trabajo diario, la gestión responsable y el interés general son “el motor del equipo de gobierno, cuya única prioridad es lograr mejorar el bienestar de los almassorins”. “Nos preocupan los problemas reales de la gente, no el ruido ni la crispación. Tengan por seguro nuestros vecinos que el equipo de gobierno invertirá el tiempo en trabajar, en avanzar, en construir y en acordar”, ha proseguido Tormo.

“Si la seguridad ciudadana, donde hemos incrementado la plantilla de la Policía Local para aumentar la presencia policial, es una de nuestras prioridades, también lo es la de garantizar un proyecto vital a nuestros vecinos. Por eso, apostamos de manera decidida por apoyar e impulsar nuestro tejido empresarial e industrial. Y lo hacemos con multitud de acciones destinadas a fomentar las compras en el comercio local y relanzando nuestros polígonos industriales para atraer talento e inversiones”, ha remarcado Tormo.

Cinco EGM hasta la fecha

Así, durante este año Almassora se ha convertido, con cinco Entidades de Gestión y Modernización (EGM), en el municipio de la Comunitat Valenciana con más EGM con el objetivo de mejorar la gestión, así como facilitar su modernización con medios y recursos más óptimos, favoreciendo la creación de empleo. A este respecto, hay prevista una inversión de 800.000 euros en áreas industriales.

Según ha remarcado la primera edil, “este Ayuntamiento y esta alcaldesa llaman a todas las puertas necesarias y lo seguirá haciendo para que los almassorins tengan los servicios que merecen. Por eso, junto a la Conselleria de Sanitat, estamos trabajando en la próxima construcción de un nuevo centro de salud Sant Pere. Y también hemos avanzado en una obra que es primordial, como es el vial rápido que conecte nuestra playa con el casco urbano”.

En este sentido, Tormo también ha puesto de relevancia que se está trabajando en la futura renaturalización de toda la franja situada junto al polígono, donde ya se han acondicionado y limpiado estos terrenos propiedad municipal para levantar una zona verde que permita mitigar el impacto visual.

De igual modo, Tormo ha recordado que se está a la espera de que el Gobierno central acometa de manera urgente dos actuaciones de importante calado, como es el proyecto de regeneración de Pla de la Torre y el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

“Queremos una Almassora construida por todos, que todos los almassorins nos sintamos orgullosos de ella. Una Almassora de todos y para todos”, ha concluido la alcaldesa.