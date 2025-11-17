Expectación en Nules ante la charla de Albert Rivera

El local multifuncional de Nules acoge este martes a partir de las 19.00 horas toda una lección magistral a cargo de Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, bajo el tíulo Liderazgo emprendedor.

La conferencia está dirigida especialmente al sector empresarial de la localidad, y tal como explicó el alcalde del municipio, David García, durante la presentación de este evento, «Rivera es una persona que ha estado en el primer nivel de la política nacional y que se dedica a impartir charlas sobre economía, entre otras cuestiones».

Cartel anunciador de la conferencia de Albert Rivera en Nules. / Mediterráneo

La charla es gratuita hasta completar aforo y supone el preludio al nuevo ciclo Ágora Nules que dará comienzo a partir del próximo enero. Una serie de encuentros de calidad y alto nivel con los que según García «vamos a situar a Nules en el mapa porque serán muchas las personalidades que nos visitarán».

Apoyo a los emprendedores

Con esta programación, la prioridad del Ayuntamiento es apoyar a las personas emprendedoras, autónomas y empresariales de esta población de la Plana Baixa «que son las que realmente crean empleo», señala el alcalde.

Por ello se ha confeccionado un cartel de conferencias que buscan convertir a Nules en punto de encuentro de personalidades de la actualidad nacional para debatir, escuchar y reflexionar sobre diferentes temáticas.

Si bien aún no se han anunciado los ponentes que se sucederán a partir de enero, sí se ha dado a conocer la segunda jornada previa, que traerá hasta Nules el próximo 27 de noviembre a Salvador Navarro. El expresidente de la CEV y actual vicepresidente de la CEOE mantendrá un desayuno empresarial con emprendedores de la localidad, quienes podrán compartir reflexiones con el ponente para crear sinergias.

Precedentes

Nules ya ha albergado varias charlas de destacado nivel nacional, como la que ofreció Víctor Küppers el pasado mayo con motivo de la presentación de la neuva Asociación de Empresarios de Nules. También cabe recordar que el consistorio impulsó el ciclo de conferencias La concordia fue posible, en el que participaron los principales protagonistas de la época de la transición española.