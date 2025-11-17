Exposición histórica en Peñíscola: joyas del siglo XV que llevaron Papas verán la luz tras siglos ocultas

Peñíscola se prepara para exponer por primera vez tres grandes joyas del siglo XV que llevaron Papas durante sus respectivos pontificados. El Ayuntamiento, junto al Obispado de Tortosa y la parroquia de Santa María, ultiman los detalles para mostrar estos tesoros pontificios, declarados bien de interés cultural (BIC).

"Es un sueño que podrá ver la luz en los próximos meses", ha avanzado este lunes el alcalde, Andrés Martínez.

"Tras meses de trabajo por parte de la parroquia, en estos días ha sido el propio obispo, Sergi Gordo, quien ha podido visitar y conocer de primera mano el patrimonio que va a poder ser expuesto en la propia iglesia de Santa María de Peñíscola, junto a otros bienes de interesante valor", ha explicado la concejala de Cultura.

El Ayuntamiento ha financiado, a través de un convenio de colaboración con el obispado, la rehabilitación y pintura de las fachadas de la iglesia, con motivo de la apertura del museo parroquial el próximo verano, fecha para la que se espera que la exposición ya pueda ser visitable.

El alcalde, el obispo de Tortosa y la concejala de Cultura, entre otros, junto a los tesoros pontificios que expondrán. / Mediterráneo

¿Qué son estos tesoros pontificios?

La cruz procesional, el cáliz y el relicario son los tres tesoros pontificios declarados BIC, que serán las principales piezas a exponer.

Las tres son de principios del siglo XV, de estilo gótico, y las tres pasaron por las manos de los orfebres de los talleres de Sant Mateu. Concretamente, la cruz y el cáliz cuentan con el punzón de estos talleres que el propio rey otorgaba a los orfebres de mayor prestigio del reino.

El relicario, de origen desconocido, cuenta con influencias francesas, italianas y valencianas en su estilo, por lo que los estudios y la documentación analizada sobre esta joya concluyen en la posibilidad de que su origen fuese la corte de Aviñón, de donde fue trasladado a los talleres de Sant Mateu, en los que se efectuaron los últimos cambios.

Recopilación exhaustiva de documentación

La Associació d'Amics del Papa Luna ha realizado a lo largo de los últimos años una recopilación minuciosa de documentación sobre los tres tesoros pontificios y elaborado un informe en el que se sostiene la autenticidad de los pequeños fragmentos de la Vera Cruz o el auténtico Leño de Cristo que se encuentran tanto en la cruz, como en el relicario, documentadas desde 1311, año en el que aparecen inventariadas en los archivos de la Orden del Temple, custodios en aquellos tiempos de infinidad de reliquias con sus respectivos documentos explicativos sobre su procedencia.

En 1430, tras la apertura de la lápida de Benedicto XIII en Peñíscola para el traslado de sus restos a su lugar de nacimiento, Illueca, se encontraron multitud de reliquias que vuelven a documentar e inventariar la existencia de estas piezas.

Tesoros en manos de los Papas de la Iglesia

Además de ello, la singularidad de estas joyas reside en que fueron empleadas en la liturgia por parte de Papas de la Iglesia en el ejercicio de su pontificado durante el Cisma, entre los años 1411 y 1423, por el Papa Benedicto XIII, y entre los años 1423 y 1429 por Clemente VIII.

Valor artístico

Por lo que respecta a sus características y valor artístico, los estudios destacan el valor de la filigrana y los esmaltes originales, el detalle de los escudos heráldicos pontificios y lo extraordinario de los anagramas en latín y griego de Jesucristo, así como otras marcas aun no identificadas por los estudiosos en la materia.

Concretamente, atendiendo al valor singular de la cruz procesional, los estudios destacan la excepcionalidad del cristal de roca que la conforma, tallado en Alemania y pulido en los talleres venecianos, que hacen de esta pieza una de las escasísimas existentes en toda la Comunitat Valenciana.

En cuanto al cáliz, la documentación desvela que fue considerado prototipo para la elaboración de una serie de cálices denominados “cálices del Papa Luna”, siendo su ornamentación original mucho más rica.

En lo que concierne al lignum crucis, el análisis estilístico revela proporciones y geometría excepcionales a pesar de la mescolanza de influencias estilísticas de varios países, lo que lo convierten en una pieza de valor y riqueza inusitada.