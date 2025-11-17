La Fiscalía investiga dos eventos de boxeo que organizó el Ayuntamiento de Vinaròs

El portavoz del PSPV Vinaròs, Marc Albella, ha insistido este lunes en que la alcaldesa, Maria Dolores Miralles; y el concejal de Deportes y Urbanismo, Luis Adell, «están siendo investigados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la organización de dos eventos de boxeo» celebrados en el pabellón polideportivo municipal el 25 de mayo y el 19 de octubre de 2024. Tras una denuncia realizada por el PSPV local, la Fiscalía citó a comparecer y dar explicaciones por ello a la alcaldesa, Maria Dolores Miralles; y el edil de Deportes y Urbanismo, Luis Adell.

En esta denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Socialista para que se investigue la existencia de posibles irregularidades en ambos eventos se considera que el Ayuntamiento «no ha estado siguiendo el procedimiento administrativo, ya que el primer evento se autoriza sin que conste el procedimiento administrativo, informes técnicos ni autorización alguna para la cesión de un bien de uso público, constando solo una factura, y en el segundo, el expediente administrativo aparece de manera incompleta, y no hay el informe técnico necesario para la instalación del ring y las luces».

Otra de las posibles irregularidades que citó Albella en la organización de ambos eventos es que se eximió al club organizador del pago de la tasa por celebrar el evento en una instalación deportiva municipal.

El portavoz socialista también replicó a las explicaciones de la alcaldesa señalando que «sólo se excusó y se hizo la víctima».

Respuesta de la alcaldesa

Cabe recordar que la primera edila afirmó que no tiene «nada que esconder respecto a esta investigación que se acaba de iniciar». «Si alguien tiene que estar preocupado porque la Fiscalía investigue los acontecimientos deportivos autorizados por el Ayuntamiento sin el cobro de las tasas correspondientes no es este equipo de gobierno, que puede demostrar que pusimos fin a la irregular forma de actuar del gobierno de Alsina. Ellos sí que cedieron en multitud de ocasiones el uso del pabellón y otras instalaciones deportivas municipales sin cobrar las tasas a las que obligaba la ordenanza». Por todo ello, insistió en que «ya hemos expuesto ante el juzgado nuestra plena disposición a colaborar, pues hemos tramitado de manera correcta esos eventos».