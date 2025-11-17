La hostelería de Castellón fija un nuevo rumbo y redefine su estrategia tras cerrar la etapa de récords

La hostelería de Castellón ha dado este lunes por cerrada la etapa de cifras récord que impulsó la recuperación turística tras la pandemia y ha asumido que ha llegado el momento de ajustar rumbo y redefinir la estrategia para afrontar un escenario mucho más competitivo con una realidad turística que exige unión.

Esta ha sido una de las conclusiones del I Encuentro de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashotur), celebrado en la Bellver Blue Tech Zone de Orpesa, donde expertos y representantes institucionales han analizado los cambios profundos que marcarán los próximos años.

Galería de fotos del I Encuentro de Ashotur /

"Castellón no puede permitirse seguir trabajando como islas"

La jornada ha reunido a profesionales del turismo e instituciones como el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Andrés Martínez; el director general de Aerocas, Justo Vellón; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón.

La apertura ha estado protagonizada por el presidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí; y por Alejandro Roca, director general corporativo de Sercotel Hotel Group. Ambos han coincidido en que el sector entra en una etapa más compleja y exigente. Roca ha sido especialmente contundente al señalar que «Castellón no puede permitirse seguir trabajando como islas. Ese secretismo insensato nos hace perder competitividad frente a destinos que sí avanzan de forma coordinada”.

Otra foto durante la jornada celebrada en Orpesa. / Eva Bellido

Necesidad de una desestacionalización real

La mesa redonda posterior —integrada por Martí, Roca, Ferran Cano (Reciclamás) y Gumer Parreño (Hiopos Valencia)— puso el foco en la digitalización, la gestión eficiente de recursos, la sostenibilidad operativa y la innovación como pilares de futuro. Parreño destacó que la tecnología “ya no es una herramienta, sino la base sobre la que se construyen los modelos de gestión actuales”, mientras Cano defendió que las exigencias ambientales deben avanzar “al ritmo real de los establecimientos”, especialmente de los negocios más pequeños. Los ponentes coincidieron también en la necesidad de una desestacionalización real, basada en mantener oferta activa durante todo el año para consolidar un turismo estable y competitivo.

El psicólogo y coach Pascual Benet fue el encargado de cerrar la parte formativa con una intervención centrada en el liderazgo emocional y la motivación. Recordó que “las organizaciones solo avanzan cuando se atreven a tener sus conversaciones pendientes”, una reflexión que conectó con el reto de atraer y retener talento en un entorno en plena transformación.

El diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, no ha faltado, entre otros, al acto. / Eva Bellido

Reconocimientos del sector

La segunda parte del acto tomó un tono más emotivo con la entrega de los cinco galardones que Ashotur reservó para premiar estrategia, memoria, trayectoria, sostenibilidad y liderazgo empresarial dentro del sector.

El primer aplauso de la mañana recayó en la Asociación Provincial de Cámpings de Castellón, distinguida con el Premio a la Estrategia por la campaña con la que ha logrado reposicionar el cámping en la provincia. Su presidenta, Eva Pastor, reivindicó la dignificación del sector recordando que “el cámping ya no es turismo de segunda”, una frase que levantó asentimientos entre los asistentes.

La mirada al pasado llegó de la mano del Hotel Voramar de Benicàssim, que recibió el Premio a la Memoria Histórica por su trayectoria como icono mediterráneo. En nombre del establecimiento, Juan Pallarés recogió el reconocimiento emocionado: “Yo en primer lugar agradecer el galardón. El mérito es de mis predecesores, concretamente mis abuelos, mi abuelo, mi padre y mi -tristemente fallecido- hermano”.

El homenaje al esfuerzo de toda una vida fue para el Mesón Navarro, galardonado con el Premio a la Trayectoria. Su representante, Araceli Navarro, confesó la sorpresa que supuso para la familia: “No lo esperábamos y… siempre emociona mucho”. Y sintetizó el ADN de la casa: “Mucho esfuerzo, mucha dedicación y trabajar con buenos productos… hay que estar ahí”.

El compromiso con la tierra y el producto local tuvo también su espacio con el Premio a la Sostenibilidad, que reconoció el trabajo del chef Miguel Barrera en Cal Paradís. Al recibirlo, Barrera recordó la filosofía que guía su cocina: “Siempre he intentado utilizar lo que es la sostenibilidad en nuestro restaurante”.

El cierre llegó con un aplauso unánime para Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio, distinguida con el Reconocimiento Honorífico por su sólida trayectoria empresarial y su contribución al tejido económico provincial. Guillamón evocó sus inicios y el valor de la asociación: “Para mí Ashotur ha representado desde su fundación… vamos, todo. Hemos luchado desde el principio porque fue la primera asociación que hubo en España que aglutinaba camping, restaurantes y hoteles”. También recordó el 50 aniversario del Hotel Doña Lola y dedicó el galardón “a mis antepasados y a vosotros”, antes de lanzar un mensaje que sintetizó el espíritu del acto: “A seguir luchando por el turismo, que es muy bonito”.

El encuentro concluyó con un aperitivo que favoreció el intercambio de impresiones entre asistentes, premiados, ponentes e instituciones, en una jornada que dejó claro que el sector entra en una nueva etapa donde la unidad será determinante.