La Vall cierra año taurino premiando a los mejores toros entre los 90 exhibidos

Desde que en el mes de abril se inaugurara la temporada taurina de la Vall d’Uixó con las fiestas patronales de Sant Vicent, en la ciudad se han exhibido noventa toros cerriles, que cuando el año de festejos llega a su fin, son valorados y premiados por la Federació de Festes y la peña cultural taurina El Natural en dos actos distintos, que esta vez han coincidido el mismo fin de semana.

Con tantos toros, suelen haber pocas coincidencias entre los dos jurados. En esta ocasión, de hecho, solo ha habido una. Unos y otros han querido reconocer el papel del ejemplar de Montes de Oca embolado y patrocinado por la peña Indecisos en las fiestas de El Toledo. La Federació le ha concedido el premio al mejor embolado y la peña cultural El Natural el de mejor juego de toda la temporada.

En cuanto al mejor presentado, la Federació ha escogido uno de los Samuel Flores que corrió el encierro de les Penyes en Festes. El Natural ha considerado que ese mérito se lo ganó Soñador, de Las Monjas, patrocinado por la peña El Cristo, en el programa del Santísimo Cristo del Calvario de Carbonaire, el pasado mes de octubre.

La entidad que aglutina a todas las comisiones de la ciudad ha concedido varios premios más, con los Victoriano del Río de las patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo como protagonistas principales. Se ha considerado que el mejor día taurino fue el primero de las patronales, con tres astados de la afamada ganadería.

El recuerdo de 'Misigato'

Los galardones a mejor salida y toro más completo se los llevó Misigato, del mismo hierro, el mismo día y las mismas fiestas. El premio al mejor juego, se lo han adjudicado a un Juan Pedro Domecq de las fiestas del Carrer d’Enmig.

Tras la entrega de los premios, sobre el conjunto de la temporada, el presidente de la federación, Jonás Pitarch Martín, destacó que «ha ido todo bien, salvo algunos cambios puntuales de última hora, pero lo importante es que aunque ha habido alguna cogida, ninguna ha sido de gravedad», por lo que el balance, en general, es «muy positivo».

Premiados y personas reconocidas durante la gala final de temporada de la peña cultural taurina El Natural de la Vall. / FERNANDO MARTÍNEZ

La peña El Natural también concede premios a los festejos taurinos con reses bravas de corro. Han considera que este año, la mejora vaca ha sido Serpiente, una de las exhibidas por Fernando Machancoses en las fiestas de Sant Querer; mientras que el premio al mejor corro, se le ha entregado a Joan Faet, por el espectáculo ofrecido en las fiestas de Sant Roc.

Reconocimientos taurinos

El Natural, que organizó este domingo una gala con la que cerraron la programación de su semana cultural, también entregó una serie de reconocimientos a personas o entidades vinculadas con el mundo de la tauromaquia. Uno de ellos fue el que se concedió a título póstumo a José Emilio Ibáñez García Josele, conocido banderillero «y amigo de la peña» fallecido recientemente.

Dentro de su programación, la peña ofrece desde hace varios años un encuentro de tauromaquias populares en el que, en esta ocasión, participó la localidad portuguesa de Villafranca de Xira, que recibió otro reconocimiento.

Especialmente emotivo fue el que se dispensó a Miguel Ángel Martínez, que durante diez años ha sido presidente de la peña cultural taurina, por lo que han querido agradecerle su compromiso.