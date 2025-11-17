Nules se adelanta a Europa y estrena césped sin microplásticos en su pionero campo de fútbol 11

El Ayuntamiento de Nules ha invertido un total de 284.730,18 euros en la renovación del césped del campo del estadio de fútbol Noulas Antonio Pérez Balada y en el sistema de riego.

Una inversión que se ha llevado a cabo únicamente con recursos municipales y que permite a la población de Nules avanzarse a la normativa europea que entrará en vigor en el año 2031. A su vez, es pionera en la provincia de Castellón en instalar césped adaptado a la nueva normativa.

El concejal de Deportes, Gabriel Torres, comenta que con esta nueva actuación “el césped de los campos de fútbol 11 y 8 del Estadio Noulas Antonio Pérez Balada está completamento renovado, de modo que Nules es el primer municipio de la provincia, y uno de los primeros de toda la Comunitat Valenciana en contar con el césped de sus campos de fútbol totalmente homologado”.

Hay que recordar que, a finales del año pasado se renovó también el césped del campo de fútbol 8 con una inversión municipal de 48.000 euros.

Otra foto del renovado césped. / Mediterráneo

Inversión global de 333.000 €

Con estas dos intervenciones, el Ayuntamiento de Nules ha destinado un montante de 332.730,18 euros en la renovación de todo el césped. Así, entre las principales características de este césped artificial se encuentra la eliminación de microplásticos, ya que en siete años se prohibirá la comercialización de los mismos, una composición que se encuentra presente en el relleno granular del césped artificial que hay en las instalaciones deportivas, al mismo tiempo que se apuesta también por el respeto al medio ambiente al contar con un relleno de maiz , como principal componente.

Otras mejoras para el estadio

También se han realizado otras actuaciones en el estadio de fútbol como la mejora de la megafonía de las gradas con un importe de 6.108,93 euros; la sustitución de asientos de la grada por un montante de 1.784, 75 euros; o la sustitución de la iluminación de dos torres a led con una inversión de 21.810, 31 euros, y que permitirá un ahorro de energía en estas instalaciones deportivas.

Desde la Concejalía de Deportes se destaca el esfuerzo económico realizado por el consistorio para que el Estadio de Fútbol Noulas “Antonio Pérez Balada” se encuentre en las mejores condiciones"