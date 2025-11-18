Albert Rivera en Nules: «El liderazgo es un concepto moral, algo que te otorgan y te reconocen los demás»

«El liderazgo es una actitud en la vida». Con esas palabras ha presentado este martes el alcalde, David García, a Albert Rivera, invitado por el Ayuntamiento para inaugurar Ágora Nules 2025, «un espacio de diálogo y concordia» creado por el consistorio de la mano de la recientemente constituida asociación de empresarios del municipio, para intercambiar experiencias y compartir conocimiento, útil para la población en general, aunque con especial incidencia para el sector empresarial, que estuvo ampliamente representado en el acto.

Dedicado desde hace seis años a la formación a través de su consultoría RV+, junto a su socio y compañero en Ciudadanos, José Manuel Villegas, Rivera ha reivindicado desde el inicio de su intervención la necesidad de «crear espacios para formar a los líderes», porque «son fundamentales para la sociedad», al ser quienes «encabezan los grandes cambios» en cualquier ámbito. Asegura que ya creía que debía apostarse por una escuela de líderes en su etapa política y «ahora hace más falta que nunca».

Tan convencido está de esa necesidad, que incluso la considera indispensable en ámbitos como la enseñanza obligatoria, la secundaria y en los estudios superiores.

Albert Rivera inaugura Ágora Nules con una conferencia que ha generado gran expectación / MÒNICA MIRA

Ha defendido que el liderazgo «es un valor en sí mismo, un concepto moral», porque «uno no puede autoproclamarse líder, es algo que te lo otorgan los demás, te lo tienen que reconocer», y ha expuesto que en sus veinte años de «aprendizaje», trece al frente de Ciudadanos y los últimos seis como consultor, «he hecho un máster en cómo se comportan las personas, en especial en la política, que te deja ver lo mejor y lo peor de la gente».

10 atributos del buen líder

A partir de ese bagaje personal, ha definido lo que ha enumerado como «los diez atributos fundamentales del liderazgo», entre los que se encuentran cualidades como la ejemplaridad, de la que ha dicho que si no la tienes, «todo lo demás no sirve de nada»; la inspiración, entendida como la capacidad de tener una idea y conseguir que los demás la hagan suya»; o la gestión de equipos y del talento, porque «ninguna gran idea se hace con una sola persona» y un líder se rodea de un buen equipo y «poner a cada uno en el mejor lugar» de acuerdo con sus habilidades y capacidades.

Antes de responder y escuchar las dudas y las aportaciones de los asistentes, Albert Rivera ha hablado de la suerte, como un concepto tradicionalmente vinculado con el éxito, para incidir en que para tener esa suerte, hay que prepararse y estar atento a las oportunidades. De la misma forma, ha señalado que convertirse en un líder tiene que ver con el carácter, pero también depende de la formación, del entorno, de los valores, la familia o las vicisitudes de la vida.