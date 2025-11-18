Cabanes recupera la escuela infantil que dio de baja en septiembre

El PP de Cabanes ha denunciado este martes que PSOE y Compromís demostraron en el pleno del Ayuntamiento de Cabanes celebrado ayer, lunes, “su falta de capacidad para asumir la gestión del municipio”. Después de dar de baja la Escuela Infantil L’Arquet el 25 de septiembre, ayer decidieron desistir del procedimiento y recuperar el recurso. “Y todo porque durante los tres años que tenían para adecuar el centro a la normativa vigente no hicieron nada”. Así lo afirma la portavoz del PP en Cabanes, Lucía García, quien lamenta que los hechos “han sembrado incertidumbre y desconcierto entre las familias”.

La situación se remonta al curso 2022-23, cuando la Generalitat Valenciana, entonces en manos de PSOE y Compromís, trasladó al ayuntamiento la obligación de adaptar este centro educativo a la normativa vigente. Para ejecutar las obras se les otorgó un plazo de tres años.

Tres años en los que al frente del Ayuntamiento de Cabanes ha habido dos alcaldes, la socialista Virginia Martí y el líder de Compromís, David Casanova. “Ni uno ni otro hicieron nada durante estos tres años. Hasta que llegó el curso 2025-26 y expiró el plazo que el Botànic les había dado. Y Educación les advirtió que las instalaciones no cumplían la normativa para atender a menores”.

"¿La solución? Dar de baja la escuela infantil y abrir una Unidad de Conciliación Familiar", critica. El 25 de septiembre PSOE y Compromís daban de baja la escuela infantil sin tener aprobada la Unidad de Conciliación Familiar. “Pretendían atender a los menores sin cumplir la normativa, porque la Unidad de Conciliación Familiar tampoco cumplía la normativa técnica establecida por la Conselleria de Educación”, explica la portavoz del PP.

“Es surrealista”, tal y como lo ha definido la portavoz del PP en Cabanes. “Porque lo que han demostrado en estos tres años es que no les importaba el requerimiento y mantenían la escuela infantil fuera de normativa hasta que Educación ha tenido que velar por la seguridad de los menores”.

“Los alumnos les importan poco”

La portavoz del PP en Cabanes ha señalado que esta situación “se hubiera podido evitar si se hubiera actuado en los tres años que el Botànic concedió a PSOE y Compromís para adaptar las instalaciones a la normativa vigente”.

Sin embargo, “su nefasta gestión ha provocado el caos”. Y a ello se ha sumado la pérdida de una subvención de 80.000 euros que la Conselleria de Educación concede a través del bono infantil para centros adaptados a normativa. “Como no hicieron nada en los tres años que se les dio para actuar, Cabanes ha perdido esta subvención”.

Y “en todo este caos provocado por PSOE y Compromís”, en el PP han vuelto a priorizar “lo único importante: la seguridad de los menores”. “Lo que exigió la Generalitat Valenciana en el curso 2022-23 era que el centro se adecuara a normativa para garantizar la protección de los menores. Para que no hubiera riesgos. Aunque es evidente lo poco que a PSOE y Compromís les importaba”, ha lamentado la regidora.