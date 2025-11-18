Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Nules llora la muerte de Vicente Cañada Valero, quien fue segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Servicios Públicos entre 1999 y 2003 por el PP.

"Una fuerza cargada de sentido común que sirvió al pueblo con la pasión que sentía por Nules, a la que se dedicó en cuerpo y alma tratando de conseguir el mejor pueblo donde vivir", ha explicado el presidente local del PP, José Adsuara, quien ha trasladado su pésame a la esposa, Mercedes, y a sus hijos, Vicente, Pablo y Ramón.

"Vicente Cañada fue un vecino convencido de todo lo bueno que tenía nuestro pueblo y por eso hoy Nules forma parte de su legado", ha añadido el edil.

El entierro tendrá lugar este martes, a las 16.30 horas, en la iglesia arciprestal de San Bartolomé y San Jaime.