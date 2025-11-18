Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Fue responsable de Urbanismo y Servicios Públicos entre 1999 y 2003

Vicente Cañada Valero.

Vicente Cañada Valero.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Nules

Nules llora la muerte de Vicente Cañada Valero, quien fue segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Servicios Públicos entre 1999 y 2003 por el PP.

"Una fuerza cargada de sentido común que sirvió al pueblo con la pasión que sentía por Nules, a la que se dedicó en cuerpo y alma tratando de conseguir el mejor pueblo donde vivir", ha explicado el presidente local del PP, José Adsuara, quien ha trasladado su pésame a la esposa, Mercedes, y a sus hijos, Vicente, Pablo y Ramón.

"Vicente Cañada fue un vecino convencido de todo lo bueno que tenía nuestro pueblo y por eso hoy Nules forma parte de su legado", ha añadido el edil.

El entierro tendrá lugar este martes, a las 16.30 horas, en la iglesia arciprestal de San Bartolomé y San Jaime.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
  2. El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
  3. Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
  4. Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
  5. Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
  6. Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa
  7. Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización
  8. Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 'viajará' en bus por España de la mano del equipo local de fútbol sala

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 'viajará' en bus por España de la mano del equipo local de fútbol sala

Rossell aprova per unanimitat un pressupost "realista i solvent" d'1,8 milions d'euros

Rossell aprova per unanimitat un pressupost "realista i solvent" d'1,8 milions d'euros

Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Onda pedirá a Europa "coherencia y flexibilidad" para la descarbonización de la cerámica

Onda pedirá a Europa "coherencia y flexibilidad" para la descarbonización de la cerámica

Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar

Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar

Peñíscola inaugurará este año la Navidad con más drones que nunca

Peñíscola inaugurará este año la Navidad con más drones que nunca

La hostelería de Castellón fija un nuevo rumbo y redefine su estrategia tras cerrar la etapa de récords

La hostelería de Castellón fija un nuevo rumbo y redefine su estrategia tras cerrar la etapa de récords

La Fiscalía investiga dos eventos de boxeo que organizó el Ayuntamiento de Vinaròs

La Fiscalía investiga dos eventos de boxeo que organizó el Ayuntamiento de Vinaròs
Tracking Pixel Contents