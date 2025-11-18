Peñíscola inaugurará este año la Navidad con más drones que nunca

Peñíscola cuenta los días para su esperado encendido navideño, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, después de adjudicar el contrato del diseño, creación y realización de este espectáculo de luminotecnia a la empresa Crostars Aerial Shows por un importe que asciende a 16.933,95 euros.

El show inaugural se ha convertido en una cita destacada en el calendario festivo, ya que desde hace ya cuatro años, Peñíscola despunta en la provincia por su alumbrado y ambiente navideño.

Siguiendo con la tradición de incorporar un espectáculo lumínico al acto para dar paso al encendido, esta edición no será diferente. De hecho, será aún más especial. Tal y como apuntan desde el área de Turismo, esta vez habrá «más drones que nunca», puesto que pasarán de los 110 del año pasado a 150 ahora.

Las figuras que brillarán en el cielo representarán motivos navideños y algunas de ellas estarán relacionadas con la propia Ciudad en el Mar.

«El espectáculo tendrá una duración de entre 10 y 12 minutos y concluirá con una cuenta atrás que dará paso al encendido del alumbrado», añaden desde el Ayuntamiento.

Otra foto del encendido navideño del 2024 en Peñíscola. / Alba Boix

Los drones los lanzarán, como es habitual, desde la explanada del puerto, junto a la playa Sur, y serán visibles desde varios puntos de la ciudad amurallada, entre ellos, la plaza de Bous o la rampa Felipe II.

Una vez concluya el espectáculo de luces aéreas, en el que esperan volver a recibir a cientos de visitantes a la localidad, los asistentes podrán acceder a la plaza Santa María, donde se inaugurará el Mercado Navideño, que permanecerá abierto hasta el 14 de diciembre.