Rossell aprova per unanimitat un pressupost "realista i solvent" d'1,8 milions d'euros
L’increment dels ingressos, especialment derivat de l’aportació estatal, així com l’arribada de diverses línies de finançament, permeten reforçar la capacitat inversora de l'Ajuntament
L’Ajuntament de Rossell ha aprovat en el ple celebrat aquest dilluns el pressupost municipal per a l’exercici 2026, que ascendeix a 1.801.853 euros. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.
El pressupost de 2026 es presenta com "un document realista, solvent i orientat al progrés del municipi", explica l'alcalde, Evaristo Martí. L’increment dels ingressos, especialment derivat de l’aportació estatal, així com l’arribada de diverses línies de finançament, permeten reforçar la capacitat inversora del consistori, destinant a inversió una tercera part del total, donant així, resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania.
"Aquest increment de recursos facilitarà impulsar nous projectes, consolidar serveis essencials i continuar avançant cap a una gestió responsable, transparent i centrada en el benestar de la població", afegeix.
Amb aquesta proposta pressupostària, el govern municipal reafirma el seu compromís amb l’estabilitat econòmica, la gestió eficient dels recursos públics i el desenvolupament equilibrat de tot el terme municipal, incloent Rossell, les Cases del Riu i Bel.
