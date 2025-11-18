Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar

Después de la no celebración del mercado ambulante de los sábados en la playa de Moncofa -por primera vez en 30 años- un grupo de vendedores mantuvieron ayer, lunes, una reunión con el alcalde, Wences Alós; y el primer teniente alcalde, José María Andrés, a quienes trasladaron su malestar porque «la nueva ubicación no reúne las mínimas condiciones para el funcionamiento de un día de mercado».

Lamentaron que la estrechez del vial, las farolas, las señales y los árboles, así como la altura del bordillo, impiden que las paradas puedan instalarse de manera normal. Ante esta situación, el primer edil les comunicó que «las quejas de vecinos es lo que propiciado la búsqueda de un nuevo emplazamiento, que se encuentra a tan solo 100 metros de la zona de verano». Después de escuchar los argumentos de los vendedores, el alcalde les comunicó que valorarán «hacer un mercado circular, de esta manera el recinto sería más amplio, con los puestos de venta solo a una parte y quedaría una zona más ancha para los usuarios y la entrada de vehículos».

Desde el año 2020, el mercado está instalado en el vial camí Serratelles, al margen izquierdo de la ermita de Santa María Magdalena, y la nueva ubicación se encuentra en la calle la Ermita. Con el nuevo planteamiento para hacer un mercado circular, este abarcaría las calles Ermita y Enric Valor, que son paralelas y están separadas por una zona ajardinada.

Sin embargo, los vendedores presentes le respondieron que «no están de acuerdo» en esa medida e insisten en que la solución es seguir en el mismo punto en el que se encuentran desde el año 2020: «Un espacio muy amplio, donde estamos todos juntos y donde ya nos conocen todas las personas que acuden semanalmente».

Falta de consenso

Ante esta situación si no hay un cambio de postura por ambas partes, el próximo sábado los vendedores seguirán sin montar sus puestos de venta porque siguen "sin conocer las quejas de algunos vecinos". Los afectados defienden que el mercado «es foco de turismo, ya que son muchas las personas que se desplazan desde la zona de València para hacer compras en este mercado y al mismo tiempo pasar el día en esta zona y el sábado la playa no tenía ambiente».

Los vendedores presentes en la reunión valoraron positivamente la atención de las autoridades municipales que les atendieron, pero no están de acuerdo con las explicaciones que han motivado el cambio de ubicación del mercado en la época invernal, porque les gustaría "conocer a los vecinos que se quejan y de qué se quejan, para tratar de solucionar la situación". Además, insistieron que al problema de las quejas de los residentes de la zona habitual se unirán lo problemas de los de la nueva ubicación, porque sigue siendo un vial con bloques de viviendas.