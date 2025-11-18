Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más vigilancia y mano dura contra el robo de naranjas en los campos de Almassora

La Policía Local pone en marcha una campaña especial para prevenir el robo de cítricos en los huertos

Foto de un coche de la Policía Local de Almassora supervisando un camino rural durante la campaña citrícola.

Foto de un coche de la Policía Local de Almassora supervisando un camino rural durante la campaña citrícola. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha una campaña especial de control y prevención para evitar el robo de cítricos durante la temporada de la naranja en el municipio. Los agentes están intensificando la vigilancia en caminos rurales, explotaciones agrícolas y vehículos de transporte, con el objetivo de garantizar que la recolección se realiza de forma legal y segura.

La campaña incluye controles específicos de documentación, tanto a cuadrillas como a transportistas, para asegurar que toda la fruta transportada dispone de acreditación de procedencia. La Policía Local recuerda que llevar esta documentación es imprescindible para evitar sanciones y agilizar el desarrollo de la campaña agrícola.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, especialmente a los agricultores y vecinos de las zonas rurales, para que comuniquen cualquier actividad o presencia sospechosa detectada en los campos. “Pedimos la colaboración de todos los vecinos y agricultores. Cualquier aviso o información sobre movimientos sospechosos puede ser clave para prevenir una sustracción”, ha indicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira.

Noticias relacionadas y más

“Nuestro compromiso con el sector agrícola es firme, y seguiremos reforzando los dispositivos de vigilancia durante toda la campaña”, ha remarcado Rovira, quien ha recordado a cuadrillas y transportistas “la importancia de llevar siempre la documentación que acredita la procedencia de la fruta porque ayuda a prevenir delitos y a actuar con rapidez cuando se detectan irregularidades”.

TEMAS

  1. Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
  2. El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
  3. Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
  4. Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
  5. Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
  6. Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa
  7. Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización
  8. Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril

Más vigilancia y mano dura contra el robo de naranjas en los campos de Almassora

Más vigilancia y mano dura contra el robo de naranjas en los campos de Almassora

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 'viajará' en bus por España de la mano del equipo local de fútbol sala

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 'viajará' en bus por España de la mano del equipo local de fútbol sala

Rossell aprova per unanimitat un pressupost "realista i solvent" d'1,8 milions d'euros

Rossell aprova per unanimitat un pressupost "realista i solvent" d'1,8 milions d'euros

Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Nules llora la muerte de Vicente Cañada, exconcejal por el PP

Onda pedirá a Europa "coherencia y flexibilidad" para la descarbonización de la cerámica

Onda pedirá a Europa "coherencia y flexibilidad" para la descarbonización de la cerámica

Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar

Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar

Peñíscola inaugurará este año la Navidad con más drones que nunca

Peñíscola inaugurará este año la Navidad con más drones que nunca

La hostelería de Castellón fija un nuevo rumbo y redefine su estrategia tras cerrar la etapa de récords

La hostelería de Castellón fija un nuevo rumbo y redefine su estrategia tras cerrar la etapa de récords
Tracking Pixel Contents