Más vigilancia y mano dura contra el robo de naranjas en los campos de Almassora
La Policía Local pone en marcha una campaña especial para prevenir el robo de cítricos en los huertos
El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha una campaña especial de control y prevención para evitar el robo de cítricos durante la temporada de la naranja en el municipio. Los agentes están intensificando la vigilancia en caminos rurales, explotaciones agrícolas y vehículos de transporte, con el objetivo de garantizar que la recolección se realiza de forma legal y segura.
La campaña incluye controles específicos de documentación, tanto a cuadrillas como a transportistas, para asegurar que toda la fruta transportada dispone de acreditación de procedencia. La Policía Local recuerda que llevar esta documentación es imprescindible para evitar sanciones y agilizar el desarrollo de la campaña agrícola.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, especialmente a los agricultores y vecinos de las zonas rurales, para que comuniquen cualquier actividad o presencia sospechosa detectada en los campos. “Pedimos la colaboración de todos los vecinos y agricultores. Cualquier aviso o información sobre movimientos sospechosos puede ser clave para prevenir una sustracción”, ha indicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira.
“Nuestro compromiso con el sector agrícola es firme, y seguiremos reforzando los dispositivos de vigilancia durante toda la campaña”, ha remarcado Rovira, quien ha recordado a cuadrillas y transportistas “la importancia de llevar siempre la documentación que acredita la procedencia de la fruta porque ayuda a prevenir delitos y a actuar con rapidez cuando se detectan irregularidades”.
