Más vigilancia y mano dura contra el robo de naranjas en los campos de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Policía Local, ha puesto en marcha una campaña especial de control y prevención para evitar el robo de cítricos durante la temporada de la naranja en el municipio. Los agentes están intensificando la vigilancia en caminos rurales, explotaciones agrícolas y vehículos de transporte, con el objetivo de garantizar que la recolección se realiza de forma legal y segura.

La campaña incluye controles específicos de documentación, tanto a cuadrillas como a transportistas, para asegurar que toda la fruta transportada dispone de acreditación de procedencia. La Policía Local recuerda que llevar esta documentación es imprescindible para evitar sanciones y agilizar el desarrollo de la campaña agrícola.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, especialmente a los agricultores y vecinos de las zonas rurales, para que comuniquen cualquier actividad o presencia sospechosa detectada en los campos. “Pedimos la colaboración de todos los vecinos y agricultores. Cualquier aviso o información sobre movimientos sospechosos puede ser clave para prevenir una sustracción”, ha indicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira.

“Nuestro compromiso con el sector agrícola es firme, y seguiremos reforzando los dispositivos de vigilancia durante toda la campaña”, ha remarcado Rovira, quien ha recordado a cuadrillas y transportistas “la importancia de llevar siempre la documentación que acredita la procedencia de la fruta porque ayuda a prevenir delitos y a actuar con rapidez cuando se detectan irregularidades”.