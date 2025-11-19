Acuamed invierte 10 millones para optimizar la desaladora de Moncofa

Doble proyecto de calado para optimizar la desaladora de Moncofa, que se traducirá en una importante inversión de las arcas del Gobierno. Acuamed lanza dos intervenciones para potenciar el funcionamiento de la planta, que en total rozan los 10 millones de euros.

La iniciativa más reciente hace referencia a las obras para construir el sistema de tratamiento de efluentes, que la empresa pública estatal acaba de sacar a licitación por 1.548.133,41 euros. Con un plazo de 15 meses, los trabajos forman pretenden incorporar una instalación de tratamiento de vertido necesaria para la desaladora para un total de tres líneas de producción (hasta 37.033,5 m³/día).

El objetivo, según reza la memoria del proyecto, es «garantizar la concentración de sólidos en suspensión en el vertido igual o inferior al límite fijado por la autoridad ambiental», que en este caso es la Generalitat valenciana.

Este sistema de tratamiento de efluentes permitirá tratar los líquidos correspondientes a tres líneas de producción, si bien la planificación de espacios y diseño de conducciones generales contemplará también las necesidades de las tres líneas adicionales para una futura ampliación, por lo que proyectan habilitar espacios paras seis líneas (60.000 m³/día).

Intervención cuantiosa

La otra intervención está en la fase final de adjudicación (tras haber recibido seis pujas) y es, con diferencia, la más cuantiosa. Se trata de la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras para mejorar la desinfección y la remineralización de la planta ubicada en Moncofa. El paquete salió a licitación por 4.271.708,48 euros, pero al tener un período de ejecución de dos años, el valor global estimado del contrato superará los 8,4 millones de euros.

Partiendo de que la capacidad de producción del recinto es de 30.000 m³/día de agua desalada (lo que se traduce en una producción anual de 9,90 hm³/año en un periodo ajustado de operación de 330 día), las mejoras que implementarán se estructuran en dos apartados. Por un lado, el refuerzo de la desinfección, que se centrará en poner en marcha un proceso de electrocloración con el objetivo de minimizar la presencia de cloratos en el agua.

Y por otro, la potenciación de la remineralización, que consistirá en incorporar un sistema de saturación de cal adecuado para que, independientemente del número de bastidores en producción y el tiempo de residencia en el depósito de cabecera de la instalación de Moncofa, se permita el cumplimiento de los valores de turbidez establecidos.

Este doble actuación proyectada en esta planta llega meses después de que Acuamed hiciera lo propio y adjudicara los dos mismos paquetes de mejoras para la desaladora de Orpesa-Cabanes, con el propósito de la entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica de optimizar las plantas hídricas que gestiona.

Último paso hasta la fecha

Antes de licitar esta doble intervención en Moncofa, la anterior mejora que Acuamed había impulsado en este recinto es la redacción del proyecto para conectar esta desaladora con la red del Consorcio de Aguas de la Plana, enlazando este enclave con el depósito Las Pedrizas, en Onda. La intención es, al igual que con la de Orpesa-Cabanes, que cada vez más municipios se puedan abastecer del agua desalada para abaratar costes.