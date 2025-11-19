Almassora inicia la reparación de la cubierta del trinquet tras los desprendimientos por un temporal

Almassora inicia las obras en la cubierta del trinquet para reparar los daños provocados por un temporal, sufrido el 29 de octubre del 2024, que ocasionó que se produjeran desprendimientos de piezas de la capa de policarbonato.

La alcaldesa, María Tormo, acompañada por el concejal de Deportes, Francisco Soriano, han supervisado los trabajos que se están efectuando en esta instalación deportiva municipal.

La empresa adjudicataria del proyecto es Nikok Gestion S.l., ya que presentó la oferta económicamente más ventajosa de las tres empresas que concurrieron a la licitación pública. En concreto, la oferta presentada asciende a 139.150 euros. El contrato contempla la sustitución de la capa de policarbonato de la cubierta ligera de la cancha de juego del trinquet, de dimensiones: 71,50 ml de longitud y 12 ml de ancho, con 30 m de radio de curvatura.

Mientras duran las obras de mejora, los miembros del Club Pilotari tienen la posibilidad de entrenar en el frontón municipal que hay situado al lado del polideportivo de la Garrofera.

La alcaldesa, María Tormo, y el edil de Deportes, Francisco Soriano, han visitado el inicio de las obras en el trinquet. / Mediterráneo

Necesidad de sustituir toda la cubierta

Hay que recordar que, ante la peligrosidad que suponían dichos desprendimientos, desde el Ayuntamiento se contactó, en su momento, con una empresa constructora cercana y especializada en este tipo de cubiertas, para proceder a la reparación y afianzamiento de las piezas con riesgo inminente de caída con la mayor urgencia posible. Una vez ejecutada la actuación de emergencia, los técnicos municipales acordaron la necesaria la sustitución de la totalidad de la cubierta, una actuación que se ha iniciado ahora, una vez se ha completado todo el proceso de contratación.

Tormo ha insistido en que esta intervención responde a criterios de seguridad, al tiempo que ha lamentado que una obra de tal envergadura inaugurada en el año 2022 (con la socialista Merche Galí como alcaldesa), hace solo tres años, haya presentado ahora estos problemas que requieren un esfuerzo financiero importante.

Planes Feder

Este espacio deportivo dedicado a la práctica de la pilota valenciana costó 1,2 millones de euros cofinanciados por los fondos Feder de la Unión Europea, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento. El trinquet de Almassora se ubica en la calle Boqueras. La construcción, de unos 12 metros de altura, dispone de una estructura metálica y grandes paramentos de bloques de hormigón que definen los cerramientos y la cancha de juego.

Esta actuación se engloba dentro del más de millón de euros que, en los últimos meses, se ha destinado desde el Ayuntamiento de Almassora a la modernización y adecuación de instalaciones deportivas municipales. Así, se ha llevado a cabo la reposición del césped del campo de fútbol 8 de Boqueres, se han completado las obras de modernización de la piscina municipal o se han renovado las pistas de pádel del Centro Municipal de la Raqueta.