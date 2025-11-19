Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almenara no bajará finalmente el IBI en 2026 por no llegar a tiempo en la tramitación

La junta de portavoces acuerda iniciar una nueva ordenanza para que se aplique en 2027

Panorámica de Almenara.

Panorámica de Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

La anunciada bajada en Almenara del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para el 2026 del 0,90 al 0,80, que aprobaron Compromís y PP, con la abstención del equipo de gobierno socialista, no se podrá llevar a cabo debido a que toda la documentación necesaria no se podrá publicar antes del 1 de enero de 2026, por lo tanto, esta aprobación no será efectiva hasta el ejercicio 2027.

La oposición debería haber propuesto la bajada del tipo impositivo con meses de antelación para que pudiera ejecutarse.

La cuestión fue tratada en una junta de portavoces en la que también estuvieron presentes técnicos municipales. El objetivo de dicho encuentro fue debatir y trabajar en la elaboración de una nueva ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), iniciándose de este modo el proceso de estudio y redacción para que pueda aplicarse en el año 2027, incorporando las reducciones aprobadas en el último pleno, junto a las bonificaciones para familias numerosas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, con la misma finalidad de avanzar en una gestión municipal moderna y participativa, los tres grupos políticos están colaborando junto a los técnicos en la creación del nuevo WhatsApp Tributario de la localidad y en la constitución y puesta en marcha del Consell Ciutadà d’Almenara, dos iniciativas aprobadas recientemente en sesión plenaria.

Albert Rivera en Nules: «El liderazgo es un concepto moral, algo que te otorgan y te reconocen los demás»

La Vall d’Uixó vive la mayor transformación urbana de su historia con más de 24 millones en obras en marcha

Acuamed invierte 10 millones para optimizar la desaladora de Moncofa

Almenara no bajará finalmente el IBI en 2026 por no llegar a tiempo en la tramitación

Segorbe aprueba la modificación de porcentajes para mejorar un polígono y una fuente ornamental

La feria para planificar bodas, bautizos y comuniones regresa a la Vall d'Uixó con 20 expositores

El castillo cristiano que dormía bajo Portell: todo apunta a que es el más antiguo del territorio valenciano

Cabanes recupera la escuela infantil que dio de baja en septiembre

