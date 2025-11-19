Almenara no bajará finalmente el IBI en 2026 por no llegar a tiempo en la tramitación

La anunciada bajada en Almenara del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para el 2026 del 0,90 al 0,80, que aprobaron Compromís y PP, con la abstención del equipo de gobierno socialista, no se podrá llevar a cabo debido a que toda la documentación necesaria no se podrá publicar antes del 1 de enero de 2026, por lo tanto, esta aprobación no será efectiva hasta el ejercicio 2027.

La oposición debería haber propuesto la bajada del tipo impositivo con meses de antelación para que pudiera ejecutarse.

La cuestión fue tratada en una junta de portavoces en la que también estuvieron presentes técnicos municipales. El objetivo de dicho encuentro fue debatir y trabajar en la elaboración de una nueva ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), iniciándose de este modo el proceso de estudio y redacción para que pueda aplicarse en el año 2027, incorporando las reducciones aprobadas en el último pleno, junto a las bonificaciones para familias numerosas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, con la misma finalidad de avanzar en una gestión municipal moderna y participativa, los tres grupos políticos están colaborando junto a los técnicos en la creación del nuevo WhatsApp Tributario de la localidad y en la constitución y puesta en marcha del Consell Ciutadà d’Almenara, dos iniciativas aprobadas recientemente en sesión plenaria.