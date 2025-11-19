Almenara no bajará finalmente el IBI en 2026 por no llegar a tiempo en la tramitación
La junta de portavoces acuerda iniciar una nueva ordenanza para que se aplique en 2027
La anunciada bajada en Almenara del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para el 2026 del 0,90 al 0,80, que aprobaron Compromís y PP, con la abstención del equipo de gobierno socialista, no se podrá llevar a cabo debido a que toda la documentación necesaria no se podrá publicar antes del 1 de enero de 2026, por lo tanto, esta aprobación no será efectiva hasta el ejercicio 2027.
La oposición debería haber propuesto la bajada del tipo impositivo con meses de antelación para que pudiera ejecutarse.
La cuestión fue tratada en una junta de portavoces en la que también estuvieron presentes técnicos municipales. El objetivo de dicho encuentro fue debatir y trabajar en la elaboración de una nueva ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), iniciándose de este modo el proceso de estudio y redacción para que pueda aplicarse en el año 2027, incorporando las reducciones aprobadas en el último pleno, junto a las bonificaciones para familias numerosas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, con la misma finalidad de avanzar en una gestión municipal moderna y participativa, los tres grupos políticos están colaborando junto a los técnicos en la creación del nuevo WhatsApp Tributario de la localidad y en la constitución y puesta en marcha del Consell Ciutadà d’Almenara, dos iniciativas aprobadas recientemente en sesión plenaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
- Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa
- Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización
- Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril