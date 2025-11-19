Burriana i la Cambra de Comerç de Castelló impulsen l'ocupabilitat juvenil amb èxit
Finalitza la formació en Electromecànica i Manteniment Industrial amb el programa Talent Jove, dotant els participants de competències per al sector industrial
L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria de Polítiques Actives d'Ocupació, i la Cambra de Comerç de Castelló han clausurat amb gran èxit el curs Electromecànica i Manteniment Industrial, una formació de 120 hores emmarcada en el programa Talent Jove. El curs ha estat dirigit a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb l'objectiu primordial de facilitar la seua incorporació a l'entorn laboral, especialment en el sector industrial.
La formació ha sigut dissenyada perquè els participants adquirisquen coneixements teorico-pràctics essencials i altament demandats per les empreses. El pla d'estudis s'ha estructurat en dos mòduls fonamentals que combinen el desenvolupament de competències transversals i l'especialització tècnica.
El primer mòdul s'ha enfocat en el desenvolupament de l'ocupabilitat, on els participants han reforçat competències com la comunicació, el treball en equip i la gestió de la pròpia marca professional, a més d'aprendre a utilitzar de manera estratègica les xarxes socials i distintes eines digitals per a millorar el seu accés al mercat laboral, així com a afrontar amb major seguretat processos de selecció.
En el segon mòdul han aprofundit en els fonaments essencials de l'electromecànica i el manteniment industrial. L'alumnat ha treballat conceptes bàsics de mecànica, electricitat i electrònica, familiaritzant-se amb el funcionament d'elements i sistemes presents en la indústria. A més, han tractat disciplines com l'automatització, la interpretació de plànols, els sistemes hidràulics i pneumàtics i l'estudi de motors i transmissions, adquirint així una base sòlida per a comprendre i operar diferents equips i maquinària.
Aquesta iniciativa se suma a altres del consistori de la capital de la Plana Baixa amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat juvenil, oferint eines pràctiques i actualitzades per a accedir a llocs de treball en el sector industrial, i respon a la necessitat del teixit empresarial de Burriana i municipis del voltant de comptar amb perfils tècnics qualificats.
La regidora de Polítiques Actives d'Ocupació, Suni Fandos, ha destacat la importància d'aquest tipus de programes per a oferir una formació de “qualitat, pràctica i adaptada a les necessitats reals de les nostres empreses. Amb aquest curs no sols proporcionem als nostres joves coneixements tècnics sòlids en electromecànica, un sector amb una demanda creixent, sinó que també reforcem les seues competències transversals perquè puguen afrontar el seu futur professional amb majors garanties d'èxit. Aquest curs, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Castelló és una inversió directa al talent de Burriana i a la competitivitat de la nostra indústria local”, ha valorat Fandos.
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
- Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
- Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después
- Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa
- Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización