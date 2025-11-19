Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
La gruta más turística de la Comunitat Valenciana entra a formar del Catálogo de Grandes Cavidades Españolas, después de que las últimas expediciones hayan permitido superar los 3.000 metros explorados
Les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó presumen de varios atributos que refuerzan su atractivo turístico y que las sitúan a la cabeza en diferentes ránkings nacionales e internacionales. Uno de los más conocidos, de hecho, lleva años siendo uno de sus eslóganes promocionales: con sus 800 metros, es el río subterráneo navegable más largo de Europa.
Otro de sus méritos es el de haberse posicionado desde hace años como segundo destino turístico más visitado de la provincia de Castellón, con más de 200.000 entradas vendidas anualmente y un crecimiento sostenido durante la última década.
Estos días es noticia, porque se ha conocido que suben posiciones en otra clasificación, la de las cuevas más largas del país. Y no es que haya crecido, sino que han sido descubiertas dos nuevas galerías que suman 46,4 metros a la distancia cartografiada hasta la fecha.
Es sabido que la parte visitable por el público en general apenas supera el 25% de la distancia explorada. Tras los primeros 800 metros, hasta el momento, había 2.158 más de sifones y galerías, una parte de los cuales ahora está al acceso de grupos reducidos de aventureros con Origen, una de las novedades turísticas recientes en cuanto a posibilidades de adentrarse en este mundo subterráneo.
La cueva más larga de Castellón está en Azuébar
Y solo es una parte, porque a muchas galerías solo puede accederse con equipos especializados y experiencia en espeleología. Es el caso de esos 46,6 metros que se han sumado y que van a permitir a les Coves entrar a formar parte del Catálogo de Grandes Cavidades Españolas, gestionado por la Federación Española de Espeleología, a la que ya se le ha notificado que las de la Vall superan los 3.000 metros, requisito mínimo indispensable para entrar en el listado.
Con sus 3.004,8 metros, les Coves se sitúan por detrás de la Sima Posos de Azuébar, que alcanza los 7.051 metros y está catalogada como la más larga de la provincia de Castellón. En el ámbito autonómico, la Vall ocupa la cuarta posición, con la Cova de l’Autopista de Real de Gandia en cabeza con 7.500 metros y la submarina del Moraig, situada en el Poble Nou de Benitatxell, que es tercera con 5.950 metros, tal y como resumen desde el Espeleoclub la Vall.
Los últimos hallazgos
Más allá de la suma de metros y la inclusión de les Coves de Sant Josep en el catálogo nacional, los últimos hallazgos realizados por el Espeleoclub tienen un doble interés espeleológico y científico.
Por una parte, porque se avanza en el objetivo de encontrar el nacimiento del río subterráneo. Por otro lado, porque una de las galerías descubiertas, a la que han bautizado como de les Arrels, «podría estar más cerca del exterior que la Sala d’En Guillem, descubierta en la campaña de exploración 2022/23, y que ya calculamos que podría estar a unos 5,8 metros de la superficie». Eso supondría que «podría crearse una nueva entrada a la cueva para dar ventilación a la zona turística».
A la otra galería descubierta la han llamado Sala de les Agulles por unas curiosas formaciones de aragonito localizadas en su interior, que hasta la fecha no se habían encontrado en esta cueva.
