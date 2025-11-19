Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs investiga al socialista Adolf Sanmartín, un concejal del municipio y otras dos personas

Panorámica de Cervera del Maestre y una foto de su alcalde, Adolf Sanmartín.

Panorámica de Cervera del Maestre y una foto de su alcalde, Adolf Sanmartín. / Mediterráneo

Europa Press / David Donaire

Cervera del Maestre

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs investiga al alcalde de Cervera del Maestre, el socialista Adolf Sanmartín, por un presunto delito electoral.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), hay cuatro personas investigadas en total y entre ellas se encuentra también un concejal de Cervera.

En fase de instrucción

El procedimiento judicial, que nació a raíz de la denuncia de un particular en el año 2023, se encuentra en fase de instrucción y el juzgado está practicando diligencias para esclarecer los hechos. Este denunciante es uno de los cuatro investigados en el procedimiento.

Tal como ha adelantado la Cadena Ser, un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón apunta que en la comisión de estos hechos existía "una clara jerarquía y reparto de tareas, siendo Adolf Sanmartín el líder, encargado de captar los votos aprovechando su figura de autoridad para convencer a las víctimas".

Valoración del alcalde

Preguntado por Mediterráneo, el alcalde se ha limitado a responder que "es un proceso judicial que viene de hace dos años y medio" y que, por tanto, "lo dilucidaremos en sede judicial".

"Es un proceso judicial que viene de hace dos años y medio y lo dilucidaremos en sede judicial"

Adolf Sanmartín

— Alcalde de Cervera del Maestre

Adolf Sanmartín es un referente del PSPV-PSOE en Els Ports-Maestrat y ha ocupado cargos relevantes de peso dentro de la estructura organizativa del Consell.

Licenciado en Geografía e Historia, Sanmartín lleva 14 años ostentando la vara de mando en Cervera (es alcalde desde 2011). Ha sido diputado autonómico y también director territorial de Presidencial de la Generalitat (delegado del Consell) en Castellón desde 2016 a 2020, año en que fue nombrado director general de Seguridad y Emergencias en el gobierno del Botànic.

En marzo de 2023, pasó a ser director general de Administración Pública hasta la entrada del nuevo ejecutivo autonómico.

Resultado de las últimas elecciones en Cervera

Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales del 2023 el PSPV volvió a lograr la mayoría absoluta en Cervera, al lograr cinco concejales (la mayoría está en cuatro). En concreto, los socialistas cosecharon 295 votos, logrando el 67,5% de los apoyos.

Mientras, el PP consiguió dos ediles al sacar 136 papeletas, con el 31,12% de los votos totales. Hubo 114 abstenciones, 12 votos nulos y 6 en blanco.

TEMAS

