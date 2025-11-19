El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100

La despoblación es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la provincia de Castellón, especialmente en el interior y, más aún, en comarcas como el Alto Mijares y el Alto Palancia. En esta última, sin embargo, hay un municipio que está luchando con fiereza por revertirla y, a juzgar por los números que refleja su censo, por ahora está siendo exitosa.

Y es que Matet ha superado este otoño la barrera de los cien habitantes. Una cifra que para muchos puede parecer menor, pero que para esta localidad "es todo un hito". Con poco más de ochenta habitantes en los últimos años, "poco a poco, a base de esfuerzo, con perseverancia y tesón, y entre todos, lo hemos conseguido".

Así lo expone la alcaldesa de esta pequeña localidad a la que corona el Pilón. El emblema árabe de lo que fue el pueblo y el símbolo de resistencia que hoy es. "Seguimos avanzando", declara Rosa Guillermo Tortajada.

Rosa Guillermo Tortajada, alcaldesa de Matet. / Mediterráneo

Mucho esfuerzo

Detrás de los 106 habitantes que posee la localidad hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y no poca insistencia. "En estos años hemos trabajado hasta conseguir abrir una tienda. Y eso es mucho. Teníamos el local y nos faltaba dinero para adecuarla. Y la Diputación nos ayudó para que de la mano de la Cooperativa de Viver vinieran a Matet los productos mínimos para garantizar recursos a nuestros vecinos".

El bar es otra de las actividades que el ayuntamiento tiene en concesión. Como también la piscina municipal y su servicio de restauración. "Todo nos ayuda a dar vida al pueblo", expone la alcaldesa que no deja perder ni una sola subvención. En la actualidad, Matet trabaja en la puesta a punto de su futuro museo, adecua los accesos al municipio con el Plan Impulsa de la Diputación de Castellón y convoca charlas y actividades periódicas porque "tenemos toda la vida por delante".

Para la alcaldesa, "lo importante es seguir trabajando, porque aunque los objetivos se alcanzan no tan rápido como desearíamos, al final llegan y cuando se logran el éxito es colectivo. Y merece la pena celebrar que aquí hay vida los 365 días del año", ha concluido Guillermo.