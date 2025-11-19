La Vall d’Uixó vive la mayor transformación urbana de su historia con más de 24 millones en obras en marcha

La Vall d’Uixó está viviendo el mayor ciclo inversor de su historia, con más de 24 millones de euros en obras y proyectos que ya están en marcha o que arrancarán antes de final de año. Un volumen que combina fondos europeos, renovación urbana, modernización educativa, reactivación deportiva y creación de nuevos espacios públicos. La alcaldesa, Tania Baños, destaca que «esta inversión no es una suma de proyectos aislados, sino una transformación estructural que moderniza la ciudad, genera oportunidades de presente y futuro y mejora la vida de la gente».

La financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU ha supuesto una transformación inédita en la ciudad, con una suma de más 10 millones de euros, con la regeneración urbana de la Colonia San Antonio (2 millones), la excavación del poblado de Sant Josep (2 millones), la recuperación de la Fàbrica de la Llum como museo y la mejora de su entorno (1,9 millones) y la ampliación y reforma integral del ayuntamiento (3.937.000 €).

A esta ola de inversión europea, se suman otros proyectos estratégicos. Entre los más esperados está el nuevo parque acuático de Sant Josep, con una inversión de 4 millones de euros, que dotará a la Vall d’Uixó de un espacio moderno, sostenible y pensado para las familias, ampliando nuestra oferta de ocio y de turismo. Baños subraya que se trata de «una infraestructura muy demanadada que nos sitúa en la liga de los municipios que no se conforman y miran al futuro con esperanza y optimismo».

También está en marcha ya la renovación integral de la calle Guzmán y su entorno, una actuación de 700.000 euros que que permitirá actualizar completamente la imagen urbana de una zona clave del centro, renovar toda la red de aguas y ganar accesibilidad; en la línea de lo que ya se ha conseguido con el ya finalizado Camí de l’Aigua.

El mapa educativo vive igualmente un momento decisivo con la recta final de la construcción del nuevo CEIP Rosario Pérez, que supone una inversión de 5.608.000 euros, y la rehabilitación del CEIP Sant Vicent, con 1.400.000 euros. «Después de años de reivindicaciones, especialmente del barrio Carbonaire, hoy ya son realidades en marcha», afirma la alcaldesa, que recalca que «la educación pública es la mejor inversión en futuro que puede hacer una ciudad».

A esta transformación se suman las intervenciones deportivas, como el nuevo césped del campo de la Moleta, con 458.000 euros, cuyas obras están a punto de comenzar; y la inminente segunda fase del polideportivo, con una inversión de 2.900.000 euros, que ampliará servicios y responderá a la creciente demanda deportiva local. Antes de final de año también arrancará una nueva anualidad del plan de asfaltado, dotado con 150.000 euros, para seguir mejorando las vías públicas.

También en los próximos días, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar el nuevo parque de la calle Balmes, una intervención de 158.000 euros que adecentará una zona ya peatonal situada frente al colegio Cervantes, incorporará juegos de agua y generará un espacio más amable, verde y seguro.

En total, la inversión pública que está ejecutándose o que comenzará en las próximas semanas asciende a 24.2111.000 euros, una cifra que, según Baños, refleja «un cambio de paradigma en la manera de entender y construir la ciudad». «Transformar no es solo hacer obras; es planificar, escuchar, coordinar y sumar esfuerzos», añade. Así, la Vall d’Uixó está dando un salto de escala, pasando de la gestión del día a día, que también se atiende, «a un proyecto de ciudad con visión de futuro», al la que el próximo año se sumará el inicio de las obras de ampliación del polígono industrial.