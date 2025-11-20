15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales

La iniciativa puesta en marcha por un pequeño municipio del interior de Castellón para atraer familias con niños a través de viviendas sociales ha superado las expectativas. En apenas una semana desde que el Ayuntamiento de Fanzara lanzó la oferta, ya han recibido más de 100 llamadas y cuentan con 15 familias interesadas.

Fanzara, un municipio de alrededor de 290 habitantes situado en la comarca del Alto Mijares, estudiará durante las próximas semanas las solicitudes. El ayuntamiento cerró ayer miércoles la convocatoria pública que ponía en alquiler tres viviendas sociales dirigidas a familias con hijos y que, según su alcalde, Marc Diago, “ha sido un rotundo éxito”.

Más de 100 llamadas de interesados por esta oferta “contactaron con el consistorio donde se les explicó de forma detallada las condiciones del arrendamiento”. Finalmente, han sido 15 las familias que han optado al alquiler.

“Ahora estudiaremos los perfiles y durante las próximas semanas se decidirá la adjudicación de las viviendas. El objetivo es que ganemos futuro con proyectos que hacen de Fanzara aun pueblo más solidaria, social e inclusivo”.

Un proyecto iniciado en el 2024

Así lo ha considerado Diago quien recuerda que este proyecto se inició en 2024 con la adecuación y reforma de tres viviendas de titularidad municipal. Conseguido este objetivo, el siguiente paso era poner en alquiler estos hogares. “Buscamos un alquiler social, que diera respuesta a familias que buscan una vivienda y a la vez que les dábamos una solución también reforzáramos la actividad de nuestro colegio. Todos ganaríamos”. Y así fue como tras la rehabilitación de los inmuebles se hizo pública la convocatoria de alquiler. “Ahora los técnicos estudiarán las solicitudes y se adjudicarán las viviendas. Es un impacto positivo que permite que mi pueblo siga ganando. Y ese es el propósito con el que trabajamos cada día”, ha concluido el alcalde.