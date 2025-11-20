Almassora recupera su oficina de turismo tras muchos años cerrada: ubicación y horarios

Almassora ha inaugurado de manera oficial su Tourist Info, que llevaba muchos años cerrada, con el objetivo de promover el turismo, el patrimonio y la cultura local. La oficina, que se encuentra ubicada en la planta baja del Museo Municipal, situado en la calle Mayor número 47, está abierta de miércoles a sábado de 10.00 a 13.00 horas y los viernes por la tarde de 17.00 a 19.00 horas. La alcaldesa de Almassora ha visitado las instalaciones, junto a la concejala de Turismo, Silvana Rovira; el director general de Turismo, Israel Martínez; y el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez.

“Somos un municipio acogedor, amante de sus tradiciones y orgulloso de su riqueza patrimonial, paisajística e histórica. Creemos que Almassora todavía está por descubrir, ya que contamos con numerosos encantos que nos hacen singulares; tenemos una playa con un gran potencial, una preciada herencia histórica y cultural, nuestro río Millars, con su paisaje de enorme valor, o el paraje de Santa Quitèria”, ha señalado Tormo.

Durante su intervención, la alcaldesa ha afirmado que, con esta oficina de turismo, se da “un paso decisivo en la dirección que llevamos tiempo construyendo: la de convertirnos en un municipio que reconoce el valor de su patrimonio, que lo cuida, lo difunde y lo proyecta hacia el futuro”.

Por su parte, Rovira ha destacado la importancia de recuperar este espacio para la proyección turística de Almassora dentro de las acciones contempladas en el Plan Estratégico de Turismo redactado recientemente.

Asimismo, el director general de Turismo ha puesto de manifiesto que la provincia de Castellón es la que tiene más margen, dentro de la Comunitat, para el crecimiento turístico, al tiempo que ha destacado el trabajo efectuado por el Ayuntamiento de Almassora para que este nuevo espacio sea una realidad.

Durante su intervención, el diputado provincial de Turismo ha remarcado la apuesta que se está realizando desde la Diputación de Castellón para que todos los municipios de la provincia, como es el caso de Almassora, fomenten, impulsen y difundan sus atractivos turísticos para atraer visitantes y lograr que el turismo sea motor económico y de oportunidades.

Información, atención y visitas guiadas

Desde la Tourist Info se ofrece información de las diferentes propuestas turísticas y el patrimonio cultural con el que cuenta la localidad: patrimonio histórico, yacimientos arqueológicos, entornos naturales, gastronomía local, espacios de ocio, festividades, actividades culturales, etc.

De igual modo, también se brinda al visitante la oportunidad de poder difundir y dar a conocer el rico patrimonio arqueológico del yacimiento íbero del Torrelló del Boverot, llevando a cabo visitas guiadas y talleres en el propio museo, así como del entorno medieval de la Vila, tanto para el público general como para centros educativos o asociaciones.

La inauguración de la Tourist Info se ha completado con una visita guiada a la muralla, la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora y al Museo Municipal.

‘Descobreix Almassora’

Dentro de la campaña Descobreix Almassora, que el Ayuntamiento puso en marcha este año, se ha programado una nueva visita guiada bajo el título Almassora modernista: arte y arquitectura. La actividad se celebrará este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, con salida desde la plaza Doctor Fleming. La actividad, diseñada para todos los públicos, permitirá conocer de cerca elementos arquitectónicos singulares, detalles ornamentales y la historia de algunas construcciones modernistas que forman parte del paisaje urbano de Almassora.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de la web municipal (www.almassora.es, apartado inscripción actividades). Las plazas son limitadas, por eso, se anima a vecinos, visitantes y amantes del modernismo a sumarse a esta propuesta que combina cultura, historia y divulgación.

Con actividades como esta, Almassora continúa consolidando su programación anual de rutas guiadas, destinadas a poner en valor el patrimonio local y fomentar un turismo sostenible y de proximidad.