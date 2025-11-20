Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banderolas contra las cacas de perro: Moró lanza una campaña para mantener las calles limpias

Las banderolas tienen mensajes claros y directos que recuerdan la obligación de recoger los excrementos de los animales de compañía.

Algunas de las banderolas informativas que han colgado en Moró. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización dirigida a los propietarios de mascotas con el objetivo de promover el civismo y garantizar la limpieza de los espacios públicos del municipio.

La iniciativa incluye la instalación de banderolas informativas en diferentes puntos estratégicos de la localidad, con mensajes claros y directos que recuerdan la obligación de recoger los excrementos de los animales de compañía.

Las banderolas, visibles en calles, parques y zonas de mayor afluencia, contienen mensajes que apelan a la responsabilidad individual, así como a la importancia de mantener un entorno agradable y seguro para todos los vecinos. Esta acción forma parte de la estrategia municipal para reforzar la convivencia y reducir los problemas asociados a la presencia de heces en la vía pública.

Valoración del alcalde

El alcalde, Vicente Pallarés, ha destacado la relevancia de esta medida y ha señalado la “importancia” de que “Sant Joan de Moró sea un municipio limpio, cuidado y respetuoso con todos”. “Aunque la mayoría de propietarios de mascotas cumplen con sus obligaciones, todavía queda camino por recorrer y con esta campaña no buscamos señalar a nadie, sino recordar que la vía pública es de todos y que su buen estado depende también de nuestras pequeñas acciones cotidianas”, ha indicado.

"Con esta campaña no buscamos señalar a nadie, sino recordar que la vía pública es de todos y que su buen estado depende también de nuestras pequeñas acciones cotidianas"

Vicente Pallarés

— Alcalde de Sant Joan de Moró

Pallarés ha subrayado que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para mejorar la limpieza y el mantenimiento urbano, y que esta campaña se suma a los esfuerzos realizados en esa línea. “Nuestro objetivo es facilitar el día a día de los vecinos y garantizar que las calles, plazas y parques estén en las mejores condiciones y, en ese sentido, la implicación ciudadana es fundamental para lograrlo”, ha añadido.

El consistorio ha señalado que esta campaña forma parte del programa de acciones previstas para seguir reforzando la educación cívica y la convivencia ciudadana en la localidad, además de reafirmar el compromiso municipal con el bienestar de la ciudadanía y con la conservación del entorno urbano.

