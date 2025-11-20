Benicàssim aprueba 38 millones de presupuesto para 2026 y prioriza el CEAM con 728.000 euros

El Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado este jueves el su presupuesto general para el 2026, unas cuentas de 38.053.294 euros, como ya anunció el 30 de octubre, que sitúan la puesta en marcha del Centro Especializado de Atención al Mayor y Centro de Día (CEAM) como una de las principales prioridades del próximo ejercicio. La partida destinada asciende a 728.000 euros, una asignación prevista para cubrir medio año de gestión, ya que el consistorio todavía está en proceso de sacar a licitación el servicio, por lo que su puesta en funcionamiento aún podría tardar unos meses. Y de este dato se desprende que el coste por un año completo de gestión rondará los 1,45 millones de euros.

La inversión en el CEAM supone un avance clave después de cuatro años con el edificio finalizado, unos 2.000 m2 distribuidos en tres plantas con salas polivalentes, comedor, cocina, enfermería, podología, gimnasio y espacios de convivencia. En el pleno ordinario de octubre se aprobó el reglamento de funcionamiento, un documento que permitió desbloquear los trámites previos a la licitación. De momento, el espacio se está utilizando ya para talleres de envejecimiento activo, memoria y psicomotricidad en la planta baja, mientras el Ayuntamiento ultima la puesta en marcha del edificio con sus finalidades previstas.

En este sentido, el equipo de gobierno ha anunciado que ya se están ultimando los pliegos de licitación de la gestión de la infraestructura al completo que permitirá mejorar la atención a las personas mayores y prestar apoyo a quienes presentan mayor dependencia y a sus familias.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que "durante el próximo año 2026 continuamos trabajando los proyectos del Plan de Inversiones 2024-2027; estarán en vigor los nuevos contratos de prestación de servicios para los próximos años y vamos a centrar todo el esfuerzo en que el Centro de Día complete su puesta en servicio”.

Plan de inversiones

En el capítulo inversor, el concejal de Hacienda, Arturo Martí, recordó que el Plan de Inversiones 2024–2027, dotado con 9 millones de euros, sigue ejecutándose. Entre las actuaciones previstas figuran el espacio polivalente y multifuncional Districte Cultural (dos millones), mejoras deportivas (530.000 euros), la prolongación de la CV-149 (1,8 millones), asfaltado (casi 1 millón), alumbrado urbano (550.000 euros), accesibilidad y parques (175.000 euros), actuaciones en playas (300.000 euros) y pluviales en la zona sur (600.000 euros). Además, el Ayuntamiento reservará 50.000 euros para los presupuestos participativos infantiles del próximo Pleno Infantil.

En materia financiera, el consistorio consignó 300.000 euros para intereses bancarios tras amortizar la mitad del préstamo de 9 millones solicitado al inicio de la legislatura. Martí reafirmó durante la sesión su objetivo de finalizar el mandato con “deuda cero”.

Grandes servicios públicos

Las nuevas cuentas refuerzan de manera notable los grandes servicios públicos del municipio. Marqués ha señalado que "este presupuesto se ha trabajado con un propósito claro, adaptar las políticas a la realidad de Benicàssim y dimensionar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento y que nuestros vecinos se merecen”.

Desde el ejecutivo han remarcado que tanto la nueva gestión del agua potable como la de los residuos urbanos están ya en funcionamiento, y supondrán un aumento significativo en la calidad y en los recursos destinados a estos servicios, que experimentarán una mejora exponencial.

La gestión del agua potable inicia una nueva etapa con agua desalada sin coste directo para el Ayuntamiento, ya que pasa a asumirse por parte de la empresa concesionaria, aparte de todas las inversiones previstas en la renovación de las infraestructuras hídricas. Y el contrato de limpieza y residuos urbanos alcanzará los 4,7 millones de euros, con un incremento cercano a los tres millones respecto a 2025.

El saneamiento también experimentará una mejora significativa, con 1.655.000 euros destinados a depuración y alcantarillado, 603.000 más que el pasado ejercicio. Las playas contarán con 862.000 euros para salvamento y socorrismo, incluyendo la ampliación del baño asistido en toda la costa, y el municipio dispondrá de un nuevo contrato de ambulancias valorado en 120.000 euros. A todo ello se suma un refuerzo de 56.850,96 euros en prevención de riesgos laborales, con asistencia psicológica para empleados municipales.

Bajada del IBI

El documento incluye también nuevas rebajas fiscales. El IBI volverá a reducirse dos puntos, pasando del 0,60 al 0,58, sumando una bajada total de cuatro puntos en dos ejercicios y un ahorro acumulado superior al millón de euros para las familias.

La votación del punto relativo a la aprobación del presupuesto general para el 2026 ha salido adelante con el apoyo del grupo popular, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE, Vox y el concejal no adscrito. Tras su aprobación inicial, el presupuesto quedará expuesto al público durante 15 días hábiles antes de su entrada en vigor.

Enmiendas al presupuesto

Ninguna de las enmiendas presentadas al presupuesto general para el 2026 por la oposición ha sido aprobada. Los grupos de la oposición han coincidido en reprochar la "ausencia de participación" en la elaboración de las cuentas y la "falta de avances en áreas como vivienda, comercio local o juventud".

También han expresado sus dudas sobre el incremento del contrato de limpieza y el cálculo de ingresos del Estado. El equipo de gobierno ha defendido que los informes técnicos avalan las cifras y que las cuentas respondían “a las necesidades reales del municipio”.