Betxí impulsa el primer gimnasio al aire libre de Castellón con el inicio de las obras

El proyecto del primer gimnasio al aire libre de Castellón ya está en marcha. El Ayuntamiento de Betxí ha iniciado los trabajos de movimiento de tierras en el polígono Molí Llop que permitirán instalar el equipamiento, una actuación que ampliará las opciones deportivas de este espacio de uso constante.

“Queremos que el pueblo siga creciendo como un espacio deportivo vivo y abierto. Este gimnasio ofrecerá nuevas formas de entrenar y hará más accesible la práctica deportiva para todo el mundo”, ha señalado la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot.

El gimnasio contará con siete máquinas orientadas a trabajar diferentes grupos musculares: desde un juego de mancuernas con banco horizontal, hasta una máquina de press banca con banco inclinado para desarrollar los músculos del pecho, una máquina de curl de piernas sentado para trabajar la parte posterior del muslo, una máquina de extensión de piernas para reforzar la parte frontal y, finalmente, una máquina muscular activa que permite ejercitar prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo.

Otras instalaciones

De este modo, el Molí Llop sumará un nuevo recurso a un entorno que ya cuenta con rocódromo, circuito de parkour, pump track y zona de calistenia, consolidándolo como un punto clave para la práctica deportiva al aire libre.

En cuanto al nuevo gimnasio, las obras continuarán con la construcción de la solera de hormigón y, según el calendario municipal, la instalación de las máquinas está prevista para la primera quincena de diciembre. El proyecto, adjudicado a Ort Connect SL por un importe de 60.475 euros, forma parte de la subvención del IVACE destinada a la modernización de los polígonos industriales.