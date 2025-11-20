Un colegio de Castellón pide a los alumnos ir a clase abrigados por el frío por problemas con la calefacción

La escuela de Morella, el colegio Mare de Déu de Vallivana, ha informado este jueves a las familias, a través del grupo de comunicación del centro, que hay nuevos problemas en el sistema de calefacción que afectan a las aulas de Primaria.

En el mensaje, el profesorado advierte de que "los problemas con la calefacción que tenemos en las aulas de Primaria nos obligan a pedirles que abriguen más a sus hijos".

La incidencia se extiende desde primero hasta sexto de Primaria, donde la falta de calor dificulta mantener una temperatura adecuada durante la jornada escolar. No obstante, el colegio aclara que la situación no afecta al edificio de Infantil, cuyas instalaciones funcionan con normalidad, por lo que los más pequeños no requieren ropa adicional.

Llegada del frío

El aviso a las familias llega justo cuando el frío se ha hecho más presente. Según Aemet, las temperaturas a primera hora de la semana que viene rondarán los 0 ºC y la sensación térmica caerá por debajo de cero.

Los problemas con la calefacción no son nuevos en el centro educativo, que arrastra incidencias similares desde hace años y que, en ocasiones anteriores, ya obligaron a adoptar medidas excepcionales para garantizar el bienestar del alumnado.