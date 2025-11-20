'Compra al Poble' en les Useres: más de 2.000 euros en premios para impulsar el comercio local esta Navidad
Por cada 10 euros de gasto en los negocios adheridos, los clientes recibirán una papeleta con la que entrarán en el sorteo que se celebrará el 2 de enero
El Ayuntamiento de les Useres pone en marcha una nueva edición de la campaña de dinamización comercial Compra al Poble, una iniciativa ya consolidada que cada año anima a la ciudadanía a realizar sus compras navideñas en los establecimientos del municipio. La campaña se desarrollará entre el viernes 21 de noviembre y el 2 de enero, periodo durante el cual las personas consumidoras podrán obtener papeletas para participar en un gran sorteo final repleto de premios.
Durante estas semanas, por cada 10 euros de gasto en los establecimientos adheridos, los clientes recibirán una papeleta con la que entrarán en el sorteo que se celebrará el 2 de enero. En esta ocasión, se sorteará un primer premio de 400 euros, un segundo premio de 300 euros, un tercer premio de 200 euros, un cuarto premio de 100 euros, seis quintos premios de 60 euros y 19 premios adicionales de 40 euros, además de una amplia gama de vales y obsequios para canjear por productos y servicios en los comercios locales.
Estos últimos incluyen desde lotes gastronómicos hasta visitas a bodegas, lotes de vino, tratamientos de belleza, cortes de pelo, almuerzos en restaurantes, piezas artesanales y otras propuestas que muestran la variedad y calidad del comercio de proximidad de les Useres.
El alcalde, Jaime Martínez, ha destacado que esta campaña “es una herramienta fundamental para impulsar el comercio de proximidad, especialmente en un periodo tan importante como el de las compras navideñas”.
Según ha destacado, “cada compra realizada en les Useres es una inversión directa en la economía del pueblo y apoyar a los establecimientos locales no solo contribuye a mantener viva la actividad comercial, sino que también ayuda a sostener el empleo y a preservar la esencia de un modelo económico basado en la proximidad y en los negocios familiares que dan vida a nuestras calles”.
Gran acogida año tras año
Asimismo, el primer edil ha recordado los buenos resultados de las ediciones anteriores, que “han contado siempre con la participación masiva de la ciudadanía y han puesto en valor el gran trabajo que realizan nuestros comercios durante todo el año”, motivo por el cual el Ayuntamiento continúa apostando por esta iniciativa.
El sorteo de los premios tendrá lugar el jueves 2 de enero, a partir de las 20.00 horas, en l’Espai Cultural, en un acto abierto al público que pondrá punto final a esta campaña, concebida para reforzar la economía local y fomentar el espíritu navideño en Les Useres.
