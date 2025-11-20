El conservatorio de Benicarló, sin profesores sustitutos: los padres exigen soluciones
La AFA denuncia que el Ayuntamiento no cubre las bajas del profesorado municipal
La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del Conservatorio Profesional de Música Mestre Feliu ha denunciado la “parálisis absoluta” del Ayuntamiento de Benicarló para cubrir las bajas del profesorado municipal, una situación que afecta al centro desde el inicio del curso 2024-2025 y que, según las familias, se ha agravado este trimestre.
El colectivo recuerda que en abril ya alertó de la falta de sustitución de una profesora, sin recibir respuesta. Meses después, la baja de un profesor de trompeta, prevista desde el curso pasado, sigue sin cubrirse, y tampoco se ha buscado sustituto para la docente de oboe con permiso parental.
“Llevamos un trimestre sin profesor de trompeta y en oboe tampoco se ha querido sustituir, igual que ocurrió el año pasado con piano”, lamenta el padre de uno de los alumnos, que cuestiona que el Ayuntamiento reciba la financiación de la Conselleria pero no realice las sustituciones.
"Falta total de comunicación"
Las familias critican la “falta total de comunicación del consistorio, que tampoco asistió a la última reunión del Consejo Escolar”, y acusan a los responsables políticos de “falta de implicación y voluntad”.
La AFA exige la cobertura inmediata de las bajas, la creación de una bolsa de trabajo propia y transparencia informativa. Desde la asociación advierten que la situación es “insostenible” y pone en riesgo el progreso académico del alumnado. Por ello, hacen un llamamiento a la comunidad educativa y a la ciudadanía para reclamar soluciones urgentes.
