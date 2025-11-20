Un hombre entra borracho al recinto taurino de Nules y acaba detenido tras agredir a un policía

Detenido en Nules por entrar borracho al recino taurino y agreder al director del festejo, que es policía.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado sábado, durante la celebración de los actos taurinos de las fiestas patronales de octubre, que la lluvia obligó a suspender y recolocar en el calendario.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, un aficionado accedió al recinto taurino en estado ebrio, por lo que los voluntarios taurinos le avisaron de que no se encontraba en condiciones de participar en la tarde de bous al carrer.

Otra foto de la exhibición taurina del pasado fin de semana. / Ajuntament de Nules

Al ignorarles y hacer caso omiso a sus indicaciones, los voluntarios requirieron la presencia del director del festejo, agente de la Policía Local y máxima autoridad del acto taurino para que acudiera a la plaza. Tras personarse e identificarse como policía y director del festejo, fue agredido, por lo que inmediatamente arrestaron al hombre y lo pusieron a disposición judicial.

Tanto el experto como los voluntarios taurinos colaboraron con los agentes para que la detención y el posterior traslado del detenido hasta las dependencias policiales se realizara con las mayores garantías de seguridad, dado que había una res suelta en las inmediaciones del lugar donde se produjo el incidente.