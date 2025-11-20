Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre entra borracho al recinto taurino de Nules y acaba detenido tras agredir a un policía

Los voluntarios avisan al aficionado de que no podía permanecer en el lugar en esas condiciones de embriaguez, los desoye y tras acudir el director del festejo, que también es policía, le agrede

Aspecto del recinto taurino de Nules el pasado sábado, cuando tuvieron lugar los hechos.

Aspecto del recinto taurino de Nules el pasado sábado, cuando tuvieron lugar los hechos. / Ajuntament de Nules

Darío Pitarch

Nules

Detenido en Nules por entrar borracho al recino taurino y agreder al director del festejo, que es policía.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado sábado, durante la celebración de los actos taurinos de las fiestas patronales de octubre, que la lluvia obligó a suspender y recolocar en el calendario.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, un aficionado accedió al recinto taurino en estado ebrio, por lo que los voluntarios taurinos le avisaron de que no se encontraba en condiciones de participar en la tarde de bous al carrer.

Otra foto de la exhibición taurina del pasado fin de semana.

Otra foto de la exhibición taurina del pasado fin de semana. / Ajuntament de Nules

Al ignorarles y hacer caso omiso a sus indicaciones, los voluntarios requirieron la presencia del director del festejo, agente de la Policía Local y máxima autoridad del acto taurino para que acudiera a la plaza. Tras personarse e identificarse como policía y director del festejo, fue agredido, por lo que inmediatamente arrestaron al hombre y lo pusieron a disposición judicial.

Noticias relacionadas y más

Tanto el experto como los voluntarios taurinos colaboraron con los agentes para que la detención y el posterior traslado del detenido hasta las dependencias policiales se realizara con las mayores garantías de seguridad, dado que había una res suelta en las inmediaciones del lugar donde se produjo el incidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
  2. Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
  3. Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: 'Es de vital importancia
  4. Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
  5. Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar
  6. Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
  7. Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral
  8. Lío en Moncofa: sin mercado ambulante 30 años después

15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en Fanzara, que ofrece tres viviendas sociales

15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en Fanzara, que ofrece tres viviendas sociales

Un hombre entra borracho al recinto taurino de Nules y acaba detenido tras agredir a un policía

Un hombre entra borracho al recinto taurino de Nules y acaba detenido tras agredir a un policía

La Generalitat licita por medio millón de euros los proyectos para renovar los emisarios de la red de depuración de Vinaròs y Orpesa

La Generalitat licita por medio millón de euros los proyectos para renovar los emisarios de la red de depuración de Vinaròs y Orpesa

Reacción del PP al caso del alcalde de Cervera: "El PSPV actúa con Sanmartín como Pedro Sánchez hizo con Ábalos y Santos Cerdán"

Betxí impulsa el primer gimnasio al aire libre de Castellón con el inicio de las obras

Betxí impulsa el primer gimnasio al aire libre de Castellón con el inicio de las obras

El reloj más famoso de l’Alcora, en jaque por filtraciones: el Ayuntamiento urge permiso para actuar

El reloj más famoso de l’Alcora, en jaque por filtraciones: el Ayuntamiento urge permiso para actuar

'Compra al Poble' en les Useres: más de 2.000 euros en premios para impulsar el comercio local esta Navidad

La Vall d’Uixó recupera la gestión pública de las pistas de pádel tras un acuerdo extrajudicial

La Vall d’Uixó recupera la gestión pública de las pistas de pádel tras un acuerdo extrajudicial
Tracking Pixel Contents