Burriana retoma las obras del IES Jaume I tras tres años de bloqueo: estarán terminadas en el verano de 2027

La comunidad educativa del IES Jaume I de Burriana ve por fin encarrilada la construcción del nuevo instituto, cuya finalización está prevista para el verano de 2027, con el objetivo de que el centro entre funcionamiento para el curso 2027/2028.

Ha sido un proceso largo y complejo que, después de tres años de parálisis, queda definitivamente desbloqueado con el anuncio realizado por el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Acompañado por el alcalde, Jorge Monferrer, y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, el conseller confirmó este jueves la reanudación de una actuación incluida en el plan Edificant y que contará con un presupuesto superior a los 22 millones de euros.

El conseller de Educación, Jose Antonio Rovira; junto al alcalde, Jorge Monferrer, anunció la reanudación de las obras. / Isabel Calpe

Trabajos iniciales de limpieza

La nueva empresa responsable de las obras, Orthem Servicios, ha comenzado esta misma semana con las tareas iniciales de limpieza del terreno y continuará con el levantamiento de tabiques. El primer edil agradeció la presencia del conseller y del director general de Infraestructuras y recordó que la Generalitat “ha sido sensible desde el primer momento a una demanda urgente para la ciudad".

Explicó que el reinicio de los trabajos supone “un gran día para Burriana”, porque permitirá que en unos 20 meses, plazo estimado de duración de los trabajos, "las 1.200 familias del centro podrán disponer de un instituto como Dios manda", dejando atrás los cuatro años en los que el alumnado ha tenido que estudiar en aulas prefabricadas.

El conseller Rovira destacó la magnitud del proyecto y la necesidad de actualizar su coste ya que " de los 13 millones del plan original, hemos pasado a más de 22 millones y, un esfuerzo importante, pero necesario".

Otra foto de la visita al IES Jaume I. / Mediterráneo

Origen de la paralización

Hay que recordar que las obras permanecían paralizadas desde 2022, cuando la anterior adjudicataria, Acciona, solicitó una modificación contractual por el incremento excepcional de los precios de la energía y de las materias primas tras la pandemia y el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los informes técnicos municipales no avalaron las razones esgrimidas y el pleno acordó iniciar el procedimiento de resolución del contrato, dejando el proyecto en suspenso durante más de dos años.

Preguntado sobre si existe el riesgo de que esta circunstancia se vuelva a repetir el conseller esgrimió que entieden que "no se volverá a dar esta situación, ya que se han estudiado en profundidad los módulos y los costes para que la empresa, que ya ha construido una veintena de centros en la Comunitat, ejecute la obra sin problemas”.

"Una gran noticia" para la comunidad educativa

La directora del IES Jaume I, Regina Rodrigo, y el jefe de estudios, Vicent Ucher, coincidieron en que el anuncio es “una gran noticia” y mostraron su confianza en que los plazos puedan cumplirse. Subrayaron la importancia de disponer, una vez finalizada la obra, del tiempo necesario para organizar con garantías el traslado del alumnado y comenzar el curso en las mejores condiciones. También expresaron su deseo de que esta sea la última promoción obligada a cursar toda la etapa en módulos prefabricados.

El nuevo instituto ocupará una parcela de 12.000 metros cuadradosny dispondrá de 24 aulas de ESO, 6 de bachillerato y 7 destinadas a ciclos formativos, entre ellos el ciclo de artista fallero. El proyecto incluye también zona polideportiva, cafetería y un edificio diseñado con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.